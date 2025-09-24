ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula antes de encontro

A ONU divulgou ontem uma foto do presidente dos EUA, Donald Trump, assistindo ao discurso do seu homólogo brasileiro, Lula, que abriu a Assembleia Geral em Nova York.

O que aconteceu

Petista fez fortes críticas ao republicano. Sem citar nomes, Lula disse que "o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas", em referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e às sanções de Trump contra o país e autoridades brasileiras.

Mais diretamente, presidente brasileiro criticou tarifaço de Trump, que chamou de "chantagem econômica". "Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil", disse.

Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso.

Lula, sobre a condenação de Bolsonaro

Trump discursou na sequência e fez elogios a Lula

Em seguida, Trump fez longo discurso com elogios a Lula e contou que encontrou brasileiro na antessala da ONU. Segundo ele, ambos se abraçaram e conversaram por alguns segundos. "Tivemos uma ótima química", afirmou o republicano.

Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. (...) Ele parecia um cara muito bom, na verdade.

Donald Trump, durante discurso na ONU

Líder dos EUA resumiu a conversa com "ele gostou de mim, eu gostei dele", mas disse que o "Brasil está se saindo mal". "Eu só faço negócio com pessoas que eu gosto", afirmou.

Sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos norte-americanos. Sinto muito por dizer que o Brasil está se saindo mal e continuará a se sair mal. Eles só podem ir bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles vão falhar, como outros falharão

Trump, na ONU

Chefes de Estado combinaram reunião para próxima semana, segundo norte-americano. A informação foi confirmada pelo governo brasileiro. A data e o local ainda não foram divulgados.

Encontro na ONU aconteceu diante da pior crise em 201 anos de relações bilaterais entre Brasil e EUA. A fala vem um dia após a gestão Trump acionar mais uma vez restrições de vistos e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra alvos brasileiros.