Topo

Notícias

ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula antes de encontro

Trump assiste ao discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU - Mark Garten/ONU
Trump assiste ao discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU Imagem: Mark Garten/ONU
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

24/09/2025 09h42

A ONU divulgou ontem uma foto do presidente dos EUA, Donald Trump, assistindo ao discurso do seu homólogo brasileiro, Lula, que abriu a Assembleia Geral em Nova York.

O que aconteceu

Petista fez fortes críticas ao republicano. Sem citar nomes, Lula disse que "o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas", em referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e às sanções de Trump contra o país e autoridades brasileiras.

Mais diretamente, presidente brasileiro criticou tarifaço de Trump, que chamou de "chantagem econômica". "Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil", disse.

Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso.
Lula, sobre a condenação de Bolsonaro

Trump discursou na sequência e fez elogios a Lula

Em seguida, Trump fez longo discurso com elogios a Lula e contou que encontrou brasileiro na antessala da ONU. Segundo ele, ambos se abraçaram e conversaram por alguns segundos. "Tivemos uma ótima química", afirmou o republicano.

Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. (...) Ele parecia um cara muito bom, na verdade.
Donald Trump, durante discurso na ONU

Líder dos EUA resumiu a conversa com "ele gostou de mim, eu gostei dele", mas disse que o "Brasil está se saindo mal". "Eu só faço negócio com pessoas que eu gosto", afirmou.

Sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos norte-americanos. Sinto muito por dizer que o Brasil está se saindo mal e continuará a se sair mal. Eles só podem ir bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles vão falhar, como outros falharão
Trump, na ONU

Chefes de Estado combinaram reunião para próxima semana, segundo norte-americano. A informação foi confirmada pelo governo brasileiro. A data e o local ainda não foram divulgados.

Encontro na ONU aconteceu diante da pior crise em 201 anos de relações bilaterais entre Brasil e EUA. A fala vem um dia após a gestão Trump acionar mais uma vez restrições de vistos e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra alvos brasileiros.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cratera de 50 metros se abre em rua de Bangcoc e engole carro e postes

Acidente em MS: cineastas e arquiteto gravavam filme sobre cidades-esponja

Boi: México reforça controle após caso de mosca da bicheira

Tesouro dos Estados Unidos anuncia linha de financiamento de US$ 20 bilhões para o Banco Central argentino

Tufão Ragasa se aproxima do sul da China após deixar 17 mortos em Taiwan

ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula antes de encontro

Coreia do Sul e EUA veem progresso na transferência de controle militar enquanto tensões em Pyongyang aumentam

Delegada conferiu boletim horas antes de marido ser preso por morte de gari

Israel anuncia fechamento da única saída da Cisjordânia ocupada, ampliando isolamento de palestinos

Kremlin diz que afirmações de Trump sobre guerra na Ucrânia estão equivocadas e oferece "informações reais"

Arquiteto chinês e cineastas: quem são vítimas de acidente no Pantanal