Odebrecht e grupo chinês lideram leilões para dois primeiros lotes da Linha 19-Celeste do Metrô

São Paulo

24/09/2025 07h17

Com proposta de R$ 6,7 bilhões, a construtora Odebrecht saiu na frente na disputa pelo Lote 2 da Linha 19-Celeste do Metrô, que vai ligar o centro de Guarulhos, na grande SP, ao Anhangabaú, em São Paulo. Na abertura dos envelopes, nesta terça-feira, 23, a empresa ofertou preço menor que outras quatro concorrentes habilitadas. Conforme as regras do leilão, para ser declarada vencedora e assinar o contrato, a empresa ainda precisa passar pela análise técnica da documentação.

Com 17,6 km de extensão e 15 estações, a Linha 19-Celeste vai transportar 630 mil passageiros por dia e será a primeira do metrô a ligar o centro de São Paulo à região central de outra cidade. Para agilizar a obra, o projeto da nova linha foi dividido em três lotes, licitados separadamente.

No leilão do Lote 1, realizado na segunda-feira, 22, a melhor proposta - R$ 4,9 bilhões - foi dada pela empresa Yellow River, subsidiária do grupo chinês Power China. O Lote 3, que completa o último trecho da linha, será leiloado nesta quarta-feira, 24.

Após a confirmação dos vencedores e a assinatura dos contratos, serão iniciados os projetos executivos, seguidos pelas obras. O prazo de conclusão é de 75 meses (6 anos e 3 meses), a partir do início da construção.

Com cerca de 5,6 km, o Lote 2 envolve um trecho de cinco estações:

- Jardim Julieta

- Vila Sabrina

- Cerejeiras

- Santo Eduardo

- Vila Maria

Também serão feitos seis poços de ventilação e saída de emergência, além do Pátio Vila Medeiros, que ficará próximo das rodovias Dutra e Fernão Dias.

Alvo da Operação Lava Jato, a construtora voltou a adotar o nome Odebrecht este ano após recuperação judicial. Em 2019, a empreiteira passou a se chamar OEC e, nos últimos anos, viu alguns dos processos nos quais estava envolvida serem anulados por supostas irregularidades na condução das investigações.

Nos últimos cinco anos, a empresa diz ter entregado mais de 36 projetos em sete países, num total de US$ 16 bilhões, em contratos de investimentos de clientes públicos e privados.

Lote 1

Na segunda-feira, 22, na disputa pelo Lote 1, a proposta da Yellow River foi menor que as apresentadas pelas concorrentes Agis, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Acciona. A homologação da vencedora também depende da análise técnica da documentação, que pode demorar de um a dois meses.

O lote envolve a construção de 5,7 km de túneis e terá cinco estações em Guarulhos:

- Bosque Maia

- Guarulhos-Centro

- Vila Augusta

- Dutra

- Itapegica

O terceiro lote cobre a extensão da Vila Maria ao centro de São Paulo, com seis poços de ventilação e mais cinco estações:

- Catumbi

- Silva Teles

- Cerealista

- São Bento

- Anhangabaú

Conforme o governo, a Linha 19 vai ligar áreas densamente povoadas e polos econômicos, promovendo integração com outras linhas metroferroviárias e reduzindo desigualdades territoriais. Também será reduzido em 1 hora o tempo de deslocamento de Guarulhos ao centro de São Paulo pelos meios atuais.

A Linha 19-Celeste vai se integrar com outras linhas do Metrô: Linha 2-Verde: Estação Dutra e Brigadeiro; Linha 6-Laranja: Estação Bela Vista; Linha 20-Rosa: Estação Hélio Pelegrino, Linhas 5-Lilás e 17-Ouro: Estação Campo Belo.

