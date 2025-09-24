O que significa a nova retórica de Trump sobre a Ucrânia - Depois de ter defendido que Ucrânia abra mão de território, presidente dos EUA agora diz que ela pode recuperá-lo. Europeus temem que Trump queira se desengajar da resolução do conflito que ele prometera encerrar logo.O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (23/09) acreditar que a Ucrânia possa retomar todo o seu território ocupado pelas forças russas e que, para isso, deve agir agora, pois "a guerra está causando grandes problemas econômicos à Rússia".

Essa drástica e repentina mudança na retórica de Trump, para a qual ele não apresentou uma justificativa, se deu após ele ter se reunido com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Em seus oito meses de mandato, Trump oscilou de uma posição para outra em relação à Ucrânia. Recentemente ele havia sugerido que a Ucrânia deveria considerar abrir mão de território em troca da paz, o que alimentou, entre os ucranianos, temores de que estariam ocorrendo negociações nos bastidores para um acordo nesse sentido.

"Depois de conhecer e compreender completamente a situação militar e econômica entre Ucrânia e Rússia e, depois de ver os problemas econômicos que isso está causando à Rússia, acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e CONQUISTAR toda a Ucrânia de volta em sua forma original", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social, nesta terça.

"Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa, e em particular da Otan, as fronteiras originais, de onde esta guerra começou, são uma opção viável", afirmou.

E na prática?

O apoio de Trump, caso se mantenha, é uma grande vitória para Zelenski, que instou o presidente americano a manter a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, para que ele encerre a guerra.

Mas ainda não está claro se as palavras de Trump serão acompanhadas de uma mudança na política dos EUA. Na Assembleia Geral da ONU, Trump disse apenas estar aberto à imposição de mais sanções à Rússia, conforme solicitado por Zelenski esta semana.

A mudança na retórica parece ser muito mais fruto da crescente impaciência de Trump com Putin. Já na campanha eleitoral de 2024 o então candidato republicano havia dito que encerraria a guerra rapidamente, o que ele creditava ao seu bom relacionamento com o presidente russo.

A realidade é bem outra. Os esforços de paz do presidente dos EUA parecem ter estagnado após uma blitz diplomática no mês passado, quando ele estendeu o tapete vermelho para Putin numa reunião de cúpula de três horas entre os dois no Alasca e depois se reuniu na Casa Branca com Zelenski e aliados europeus.

Após essas reuniões, Trump anunciou que estava organizando conversas diretas entre Putin e Zelenski, mediadas por ele. Mas Putin não demonstrou qualquer interesse em se encontrar com o presidente ucraniano, e a Rússia até mesmo intensificou os bombardeios à Ucrânia.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que a mudança na retórica de Trump se deve aos atrasos no processo de paz causados pela postura da Rússia. Segundo Rubio, Trump demonstrou "extraordinária paciência" na esperança de um avanço diplomático, mas isso só resultou em estagnação.

O chefe da diplomacia americana afirmou ainda que os mais recentes ataques russos à Ucrânia parecem indicar uma escalada no conflito e mencionou as recentes invasões do espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa por drones e caças russos.

"O presidente é um homem muito paciente. Ele está muito comprometido com a paz, mas sua paciência não é infinita", disse Rubio.

Um quinto do território sob controle russo

A retomada de terreno perdido exigiria que a Ucrânia expulsasse as forças russas de 20% de seu território, incluindo a península da Crimeia, que Moscou mantém desde 2014, o que seria uma reviravolta extraordinária no conflito.

Não está claro por que Trump agora acredita que a Ucrânia, que vem seguida e lentamente perdendo território para as tropas russas, seria subitamente capaz de recuperar terreno, o que não ocorreu mesmo com o envio de armamento pelos seus aliados ocidentais.

Aproximadamente um quinto do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, no Mar Negro, está sob controle da Rússia. Grande parte desse território foi sendo conquistado ao longo da guerra.

Zelenski tem rejeitado fazer concessões territoriais como parte de um acordo de paz, enquanto a Rússia insiste nelas.

UE: "Declarações muito fortes"

Em meio ao espanto na Europa com a nova mudança repentina na posição de Trump, diplomatas europeus expressaram reservadamente preocupações de que a mensagem do presidente dos EUA pudesse não ter sido exatamente o que parecia.

As referências à UE e à Otan, combinadas com o comentário final "boa sorte a todos!", criaram temores de que ele esteja apenas tentando se livrar de um conflito que ele atribui ao seu antecessor, que, ao contrário de suas próprias expectativas, não consegue resolver, e com o qual está cada vez mais frustrado.

Um diplomata sênior do Leste Europeu avaliou à agência de notícias Reuters que os comentários de Trump sobre a Ucrânia indicam uma mudança de posição e mostram "que ele está começando a se desengajar, enviando a mensagem de que a questão é da Europa".

Mesmo assim, as reações de líderes europeus foram positivas. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, elogiou as declarações de Trump. "Essas foram declarações muito fortes, que não havíamos ouvido antes de tal forma, então é muito bom que estejamos no mesmo entendimento agora."

O ministro do Exterior da Alemanha, Johann Wadephul, disse que as declarações de Trump devem ser levadas a sério. Para o ministro alemão, Trump reconheceu que seus esforços pela paz não tiveram sucesso "e agora está tirando as conclusões apropriadas disso".

"Tigre de papel"

O Kremlin reagiu às declarações de Trump nesta quarta-feira e afirmou que a Rússia está economicamente estável e que seus militares estão avançando na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, atribuiu os comentários de Trump ao fato de que ele havia acabado de se encontrar com o presidente ucraniano.

Peskov minimizou um comentário de Trump sobre a Rússia ser um "tigre de papel". "A expressão foi usada em relação à nossa economia. A Rússia é mais associada a um urso. E ursos de papel não existem. A Rússia é um urso de verdade."

No sua publicação na Truth Social, Trump questionara fortemente a capacidade militar russa. "A Rússia luta sem rumo, há três anos e meio, uma guerra que deveria ter levado menos de uma semana para ser vencida por uma verdadeira potência militar. Isso não honra a Rússia. Na verdade, faz com que ela pareça um 'tigre de papel'", escreveu.

Autor: Alexandre Schossler