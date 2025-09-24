O que Lula e Trump já disseram durante a escalada de tensão Brasil-EUA

Os presidentes Lula e Trump trocaram farpas e acenos desde a imposição de taxas contra o Brasil, que representou o início de uma escalada de tensão entre os dois governos.

Abril

Primeiro grande embate foi o anúncio de uma taxação de 10%, feito em abril. Na ocasião, vários países ficaram na mira do republicano e Brasil foi um dos que teve menor punição: China e Vietnã, países mais afetados, tiveram, respectivamente, 34% e 46% de taxação.

Trump anuncia aumento de tarifas ao parceiros comerciais dos EUA Imagem: Carlos Barria - 2.abr.25/Reuters

Lula criticou a decisão do americano. "O mundo deu um cavalo de pau. O cidadão sozinho acha que é capaz de ditar as regras para tudo que acontece no mundo. Tendo a dizer para vocês que pode não dar certo", disse o petista ainda em abril.

Maio

Em maio, Lula disse à revista The New Yorker que não tinha interesse em falar com Trump. "Se, como representante do Estado norte-americano, ele quiser falar com o Lula, representante do Estado brasileiro, eu falarei com ele tranquilamente", disse. "Mas, até agora, não tive nenhum interesse também em falar com ele. Se algum dia eu tiver algum problema e precisar ligar para ele, eu ligarei."

Na Rússia, Lula disse que as decisões do presidente norte-americano Donald Trump são "unilaterais". "As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos EUA de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que temos que ter", disse em reunião com Putin e outros líderes.

Junho

Em junho, Lula recuou e disse que falaria com Trump para convidá-lo para a COP30. "Vamos fazer um encontro separado de chefes de Estado dois dias antes, para aprofundar o debate. Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar: A COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio", afirmou Lula em uma entrevista coletiva em Paris.

Julho

Em 9 de julho, Trump aumentou a taxação contra o Brasil para 50%, citando o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos para a punição. Na carta em que anunciou o tarifaço, Trump chamou o julgamento de "caça às bruxas", e exigiu sua interrupção "imediatamente".

Carta de Trump a Lula com anúncio de tarifa de 50% Imagem: Reprodução

Logo em seguida, Lula acusou Trump de desconhecer a realidade comercial entre os dois países. "Se o presidente Trump conhecesse um pouquinho o Brasil, teria mais respeito", disse o brasileiro em entrevista à Record, lembrando da parceria comercial de "mais de 200 anos" entre EUA e Brasil.

Não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a Lei da Reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50% de nós, nós vamos cobrar 50% deles. Lula em entrevista à Record

Na mesma entrevista, Lula afirmou que Trump seria processado no Brasil. "Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o [ex-presidente Jair] Bolsonaro e arriscado a ser preso", disse. "Porque [Trump] feriu a democracia, feriu a Constituição", concluiu.

Trump disse que falaria com Lula no futuro sobre as tarifas. "Talvez em algum momento eu fale com ele. Agora não", disse o republicano na Casa Branca, criticando novamente os processos judiciais do Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Presidente Lula diz que vai oferecer jabuticabas a Donald Trump Imagem: Reprodução/Instagram

Pouco depois, Lula ironizou tarifas de Trump. Em uma publicação no perfil da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o petista ofereceu uma jabuticaba ao presidente dos EUA.

Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba pra você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática. Lula

Lula voltou a questionar as razões da aplicação das taxas. "Eu tenho certeza de que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida", afirmou. Ele também reclamou que o governo norte-americano não respondeu às propostas do Brasil sobre as tarifas.

Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Eu sei quem eu devo respeitar nesse país, eu sei quem é que manda nesse país, eu sei quem faz esse país ser o que é: o nome dessa pessoa só tem quatro letras, chama-se povo brasileiro. Lula, em provocação a Trump

Mais tarde, o petista voltou a falar em negociações. "Ele não quer conversar. Se ele quisesse, conversar ele pegava o telefone e me ligava", disse Lula em cerimônia no Vale do Jequitinhonha. "Quando souber da verdade, [Trump] vai falar: 'Lula, não vou mais taxar o Brasil'", completou o presidente.

No entanto, Lula disse não pretende ceder em pontos citados na carta em que Trump anunciou a sobretaxa. "Ele colocou três coisas [na carta] que não dá pra aceitar. [O ex-presidente Jair] Bolsonaro não é problema meu, é problema da justiça", afirmou. "Segundo, ele diz que não aceita punição ou regulação das big techs, mas faremos, tem que respeitar a legislação brasileira. E terceiro, é que disseram que EUA tem prejuízo na relação comercial com o Brasil, mas tem superávit há 15 anos."

Ainda em julho, os EUA suspenderam o visto de Moraes e de outros sete ministros do STF. Os sancionados foram: Luis Roberto Barroso; Edson Fachin; Dias Toffoli; Cristiano Zanin; Flavio Dino; Carmen Lúcia e Gilmar Mendes.

Lula criticou a ação do governo norte-americano. "Ele [Trump] tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável. [A revogação] não é forma de comportamento de um presidente da República, da maior economia do mundo. Isso é um mau exemplo para a humanidade", condenou o petista.

Petista voltou a criticar o republicano em entrevista à CNN Internacional. Lula disse que "Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo". O presidente brasileiro também falou que não quer briga com os Estados Unidos, mas não aceitará imposições. "Queremos negociar com os Estados Unidos, mas não seremos reféns deles", declarou.

Presidente Lula concede entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional Imagem: Reprodução/X

Agosto

Em agosto, o país abriu uma investigação contra "práticas comerciais do Brasil", citando o Pix como uma "possível prática desleal". A investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos também citou outros cinco temas: acesso ao mercado de etanol; desmatamento ilegal; falhas na fiscalização de medidas contra corrupção; proteção da propriedade intelectual e tarifas preferenciais.

Lula questionou o incômodo com o Pix e afirmou que o cartão de crédito vai acabar no Brasil. "Por que ele [Trump] está incomodado com o Pix? Porque o Pix vai acabar com o cartão de crédito neste país. A gente vai criar o Pix parcelado. É uma coisa do Brasil, não tem porque ficar dando palpite nisso", disse ele durante cerimônia em Juazeiro (BA).

Também em agosto, Trump disse estar aberto a conversar com Lula. "Ele pode falar comigo quando quiser", disse o republicano. Questionado sobre o tarifaço aplicado aos produtos do Brasil, ele complementou dizendo que "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada". Lula respondeu dizendo que sempre estivemos abertos ao diálogo".

Ele pode falar comigo quando quiser (...) Vamos ver o que acontece. Eu amo o povo brasileiro. Donald Trump

Poucos dias depois, porém, Lula rebateu dizendo que não há abertura de Trump. "Ele não quer falar", disse Lula, durante discurso no Itamaraty. O governo brasileiro vinha tentando uma aproximação com o norte-americano e se deixou aberto a uma conversa entre os dois, mas não houve avanço pelo lado de Washington.

Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar. Lula, no dia 6 de agosto

Ainda em agosto, Trump afirmou que o Brasil tem sido um "parceiro comercial horrível em termos de tarifas". "Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que cobrávamos deles. Na verdade, praticamente não cobramos nada", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

Trump voltou a criticar o processo da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eles [Brasil] pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço esse homem, e vou te dizer: eu sou bom em avaliar as pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro."

Lula reagiu e disse que afirmações são mentiras. Afirmações de Trump contra o Brasil são "mentiras", disse Lula, em evento de entrega de títulos de regularização fundiária em Pernambuco. "Vocês estão vendo na televisão uma quantidade de mentiras faladas contra o Brasil pelo governo americano. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil, mas só têm lucro."

Setembro

Já em setembro, Lula escreveu um artigo para o NY Times como uma carta aberta ao norte-americano. "Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Mas a democracia e a soberania do Brasil não estão em discussão", conclui o texto do petista.

Nesta terça-feira, ocorreu o primeiro encontro entre os dois presidentes. Lula e Trump se encontraram na Assembleia Geral da ONU antes do evento e se mencionaram nos discursos. Em seu pronunciamento, o norte-americano disse que vai se encontrar com Lula.