O que é a CCJ? Comissão mais poderosa do Senado rejeitou PEC da Blindagem

A CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado Federal rejeitou hoje o texto da PEC da Blindagem. A comissão é considerada o coração da Casa: é nela que passam os principais projetos e decisões antes de chegarem ao plenário.

O que aconteceu

É a maior comissão do Senado. CCJ reúne 27 senadores titulares e o mesmo número de suplentes, com representantes de praticamente todos os partidos. Essa composição garante que grandes disputas políticas se reflitam diretamente em suas discussões.

Atualmente, a CCJ é presidida por Otto Alencar (PSD-BA). O vice-presidente é Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Os membros estão divididos na Comissão em cinco blocos: Democracia (MDB, PSDB, Podemos e União), Resistência Democrática (PSB e PSD), Vanguarda (PL e Novo), Pelo Brasil (PDT e PT) e Aliança (PP e Republicanos).

Analisa a constitucionalidade das propostas. O papel central da CCJ é verificar se projetos de lei, emendas à Constituição e tratados internacionais respeitam os princípios jurídicos e constitucionais do país. Sem esse aval, a tramitação não avança.

Também julga questões internas. Além de legislar, a comissão delibera sobre matérias regimentais e interpretações do funcionamento do próprio Senado, sendo um espaço de arbitragem institucional.

É um espaço estratégico de poder. Por ser a porta de entrada da maioria das propostas, a CCJ é disputada por partidos e lideranças que desejam influenciar a pauta e o andamento das votações.

Foi criada em 1935. A comissão existe desde a década de 1930 e passou por diferentes formatos ao longo das Constituições brasileiras. Hoje, ela mantém um papel consolidado de "guardiã da legalidade" e do equilíbrio entre os poderes e as Casas do Congresso.

Funciona como filtro do Legislativo. Em resumo, a CCJ é responsável por separar o que é juridicamente válido do que não pode prosperar, funcionando como um dos principais mecanismos de controle dentro do Congresso.

Também há uma CCJ na Câmara. Assim como no Senado, a Câmara dos Deputados possui sua própria Comissão de Constituição e Justiça, com funções semelhantes: analisar a constitucionalidade de projetos e emendas antes que sigam para votação no plenário.