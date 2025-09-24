Topo

Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"

24/09/2025 17h23

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (24) que o recente reconhecimento do Estado da Palestina por parte de vários países ocidentais "não obriga Israel em nada".

"A vergonhosa capitulação de alguns líderes diante do terrorismo palestino não obriga Israel em absolutamente nada. Não haverá Estado da Palestina", afirmou o gabinete de Netanyahu em um comunicado, depois de seis países europeus, entre eles França e Bélgica, terem anunciado na segunda-feira o reconhecimento oficial de um Estado da Palestina.

