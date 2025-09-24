Topo

Netanyahu diz que está em curso esforço militar-diplomático para derrotar Hamas e libertar reféns

24/09/2025 14h38

(Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse à família de Alon Ohel, um refém ainda mantido em Gaza, que há um esforço militar-diplomático combinado que está sendo continuamente perseguido para derrotar o Hamas e trazer de volta todos os reféns, disse seu gabinete em um comunicado nesta quarta-feira.

Kobi Ohel, pai do refém, disse em um comunicado que ele e sua esposa esperam que Netanyahu retorne de sua viagem aos Estados Unidos com "notícias que todo o povo de Israel está esperando".

Netanyahu deve discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, na sexta-feira, durante uma viagem aos EUA na qual ele também deve se reunir com o presidente norte-americano, Donald Trump, para discutir a libertação dos reféns.

"Sua viagem é um momento para que todos os ministros deem a Netanyahu o apoio e a força para que ele aja para garantir a libertação de Alon e de todos os reféns", acrescentou Ohel em um comunicado divulgado pelo Fórum de Famílias de Reféns, que representa as famílias da maioria dos prisioneiros israelenses mantidos em Gaza.

(Reportagem de May Angel)

