Nenhum país está acima do outro diante da crise climática, diz Lula em NY

Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU - Charly Triballeau - 24.set.2025/AFP
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU Imagem: Charly Triballeau - 24.set.2025/AFP
do UOL

De Ecoa, em São Paulo

24/09/2025 16h02

A menos de 50 dias da COP30, que será realizada em Belém, o presidente Lula participou hoje da Cúpula do Clima na ONU, que ele copresidiu com o secretário-geral da organização, António Guterres. Em seu discurso de abertura, Lula destacou a necessidade de os países apresentarem suas novas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) e a importância do multilateralismo na luta contra a crise climática.

O que disse Lula

O presidente criticou países que ainda não apresentaram suas metas climáticas e ressaltou que o negacionismo não é apenas climático, mas também multilateral. No discurso, Lula disse que a apresentação de novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) não é uma opção, mas uma obrigação jurídica.

Deixar de apresentar uma NDC parece o mal menor. Mas sem o conjunto das NDCs, o planeta caminha no escuro. Só com o quadro completo saberemos para onde e em que ritmo estamos indo.

O negacionismo que enfrentamos não é apenas climático, é também multilateral. Ninguém está a salvo dos efeitos da mudança do clima. Muros nas fronteiras não vão conter secas nem tempestades. A natureza não se curva às bombas, nem a navio de guerra. Nenhum país está acima do outro. O risco do unilateralismo é a reação em cadeia que ele provoca. Cada compromisso rompido é um convite para as novas atitudes isoladas. O resultado é um ciclo vicioso de desconfiança e paralisia. Precisamos resgatar a convicção na mobilização coletiva.

Lula destacou que a transição energética abre caminho para uma transformação produtiva e tecnológica comparável à revolução Industrial. O presidente também enfatizou a necessidade de apoio das nações ricas, tanto na antecipação de suas metas de neutralidade climática quanto na ampliação do acesso a recursos e tecnologias pelos países em desenvolvimento. Ele lembrou que o Brasil foi o segundo país a apresentar sua nova NDC, com a meta de reduzir emissões de gases de efeito estufa entre 59% e 67%, além do compromisso de zerar o desmatamento até 2030.

As contribuições nacionalmente determinadas são o mapa do caminho que guiará cada país nessa mudança. Elas não são meros números ou percentuais. São uma oportunidade para repensar modelos e reorientar políticas de investimentos rumo ao novo paradigma econômico. Para que isso ocorra em escala global, nações ricas, preciso antecipar suas metas de neutralidade climática e ampliar o acesso a recursos e tecnologias a países de desenvolvimento. O princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, continua o atual.

Ao mencionar os preparativos para a COP30, Lula disse que a conferência no Brasil será "a COP da verdade". O brasileiro destacou que a conferência terá de mostrar se os líderes mundiais realmente confiam na ciência para enfrentar a crise climática.

Ao sediar a COP na Amazônia, o Brasil quer mostrar que não há como preservar a natureza sem cuidar das pessoas. Não há como revolucionar nossa relação com o planeta sem engajar uma ampla gama de atores.

Eu tenho dito que a COP30, secretário-geral, é a COP da verdade. Essa COP vai ter que dizer se nós acreditamos ou não mostrando no que a ciência está nos mostrando. Se nós, líderes e chefes de Estado, confiamos ou não na ciência, Nós vamos ter que tomar decisão, porque se não tomarmos decisão, a sociedade vai parar de acreditar nos seus líderes. Em vez de nós fortalecermos a luta contra o aquecimento global, a gente vai ajudar o descrédito na política, no multilateralismo e na democracia. E todos nós perderemos, porque o negacionismo poderá vencer. Por isso, a bola está. Eu espero contar com todo mundo.

