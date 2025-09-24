Karnal: Autoridades me procuraram para ser presidente interino em 2016

Leandro Karnal recusou três convites para cargos políticos, incluindo o de presidente interino durante o impeachment de Dilma Rousseff, afirmou o historiador no Alt Tabet, do Canal UOL.

Eu fui convidado três vezes para ser político e nas três vezes eu disse que não era a minha vocação. Leandro Karnal

O historiador revelou que, em 2016, chegou a ser cogitado como presidente interino. Na época, autoridades do alto escalão da República buscavam nomes apartidários, segundo Karnal.

Houve um momento do impeachment da Dilma, que intérpretes achavam que o impeachment era da chapa, significando que não só ela mas o vice também seriam impedidos, e a Constituição previa que o Congresso elegesse indiretamente alguém para convocar eleições. Neste momento eles precisavam de um nome não ligado a partidos políticos, conhecido no Brasil, e que não desagradasse nenhuma das facções. Nesse momento altas autoridades da República me chamaram para um jantar, começaram a falar da possibilidade de eu ser um presidente interino. Leandro Karnal

No entanto, Karnal recusou o cargo. "Eu disse que não tinha vocação para ser o Papa Celestino V. Celestino V é um papa que, no impasse do fim do século XIII, foi tirado de uma caverna onde ele era eremita, tornado papa, porque nenhuma das facções conseguiu poder. Então, vamos eleger alguém que seja de fora. Ele acabou preso e morreu na prisão e foi sucedido por um papa terrível", explicou.

Não me chamem para tapar um incêndio que vocês querem manipular que eu seja o bombeiro. Não me chamem para isso. Leandro Karnal

Ele reforça que não pretende se candidatar: "De jeito nenhum. Zero chance. Hoje não. Nunca sei o futuro. Eu não gosto da ideia de administração. Eu não gosto de discursos. Eu não gosto de gente falando mal e enunciando títulos. Eu não gosto desses salamaleques de recepções. Eu não gostaria de ir ver desfiles no 7 de setembro".

'Nunca me identifiquei com um campo', diz Karnal sobre rótulo de isentão

Karnal rejeita rótulos políticos e defende debate plural, ressaltando que já foi visto como conservador de direita e progressista de esquerda em diferentes ambientes.

Eu nunca me identifiquei com um campo. Na universidade pública, dominantemente crítica e muita gente filiada a grandes correntes de esquerda, eles achavam que eu era conservador. Para o grande público hoje da internet, eu sou tido como esquerdista. Leandro Karnal

'Cruzei dois preconceitos', diz Karnal sobre casamento

Casado há 3 anos com o cantor Vitor Fadul de 29 anos, o historiador falou sobre os ataques que recebeu ao anunciar o relacionamento com o marido 33 anos mais jovem.

Eu cruzei dois preconceitos, homofobia e etarismo. É demais para a sociedade. E as pessoas dizem o mesmo que elas dizem sempre: 'Ah, eu jamais casaria com alguém muito mais novo'. Então, não case. Não é um problema. Não case. Leandro Karnal

