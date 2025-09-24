Caso Ultrafarma: MP denuncia mais 7, sendo 3 auditores e empresário

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou hoje mais sete acusados de fraudes de créditos tributários dentro da Sefaz-SP (Secretaria Estadual da Fazenda) do governo de São Paulo. Desta vez, o esquema teria beneficiado postos de combustíveis da Rede 28.

O que aconteceu

Denúncias são de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O MP-SP afirma que o esquema de fraude de créditos tributários identificado em empresas como Ultrafarma e Fastshop também foi usado pela Rede 28.

Empresa tem mais de 30 postos no estado de São Paulo e é administrada pelo empresário Paulo César Gaieski. Assim como com as outras companhias, o esquema era feito por intermédio da Smart Tax —empresa de consultoria tributária que tinha o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto e a mãe dele, Kimio Mizukami da Silva, como sócios. Eles contavam com a ajuda de outros dois fiscais da Sefaz (leia mais abaixo).

Gaieski pagou mais de R$ 6,6 milhões para a Smart Tax. Em troca, teve vantagens tributárias que somaram cerca de R$ 15 milhões. O empresário não está entre os denunciados porque fez um acordo de não persecução penal em que admite o pagamento de propina. Gaieski afirmou ter oferecido vantagens a servidores da Sefaz em pelo menos 46 ocasiões em troca de receber seus créditos de ICMS superfaturados e mais rápido.

Empresário preso foi apontado como sócio oculto da Smart Tax

Celso Eder Gonzaga de Araújo e a esposa dele, Tatiane Araújo, foram presos sob suspeita de lavagem de dinheiro em 12 de agosto. Na casa deles foram encontrados os maiores valores da operação, incluindo dois pacotes de esmeraldas e mais de um R$ 1 milhão em espécie.

Agora, empresário foi apontado pelo MP como sócio oculto da Smart Tax e "operador do esquema". Além dos valores, os agentes recolheram documentos com empresas envolvidas e, por meio deles, concluíram que Celso Eder fazia reuniões com supostos clientes da Smart Tax e "administrava os ativos obtidos ilicitamente". Por ser operador, ele tinha "camadas de proteção para mantê-lo distante do núcleo" do grupo, disseram os promotores Murilo Arrigeto Perez e Igor Volpato Bedone na denúncia.

Mais dois fiscais envolvidos

MP denunciou mais dois auditores fiscais da Sefaz. Marcelo de Almeida Gouveia, da 14ª Delegacia Regional Tributária de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é um deles. O servidor direcionava o grupo na resolução de pendências fiscais relativas ao ressarcimento tributário, concluiu o MP. Ele foi preso preventivamente no mês passado.

Ex-fiscal Alberto Toshio Murakami também está entre denunciados. Aposentado desde janeiro deste ano, ele foi apontado como o responsável pela "instrumentalização dos procedimentos para o ressarcimento" do imposto. Conforme a denúncia, Murakami e Gaieski estudaram juntos na faculdade. Em 2021, o empresário estava à procura de uma empresa para auxiliá-lo com o ressarcimento de créditos de ICMS dos postos de combustível e foi encaminhado à consultoria pelo colega.

Ao todo, foram sete denunciados hoje. São eles: os auditores fiscais Artur Gomes da Silva Neto, Marcelo de Almeida Gouveia e Alberto Toshio Murakami; o empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, suspeito de ser "operador do esquema"; a professora Kimio Mizukami da Silva, mãe de Artur, que era dona da Smat Tax e teria sido usada como "laranja"; e as contadoras Fátima Regina Rizzardi e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, descritas como "assistentes nos serviços criminosos".

Como esquema funcionava

Esquema funcionava desde 2021. As empresas envolvidas contratavam a Smart Tax para superfaturar e agilizar o ressarcimento de créditos do ICMS. Em troca, pagavam centenas de milhões de reais em propinas para auditores da receita estadual. Segundo o MP, os auditores teriam movimentado R$ 1 bilhão em propina.

Além da rede de postos, o MP já identificou envolvimento de empresas como Ultrafarma e Fastshop. O fundador da farmacêutica, Sidney Oliveira, e um executivo da rede de lojas, Mario Otavio Gomes, chegaram a ser presos, mas foram soltos após o pagamento de fiança no valor de R$ 25 milhões cada.

O UOL tentou contato todos os citados, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.