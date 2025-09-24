Delegada conferiu boletim horas antes de marido ser preso por morte de gari

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu confesso do assassinato de Laudemir de Souza Fernandes, usou o sistema da polícia para conferir o andamento das investigações horas antes de o marido ser preso.

O que aconteceu

Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais apontou que Ana Paula pesquisou informações sobre o crime no sistema da própria polícia. A delegada acessou o sistema REDs, usado para o histórico de registros de ocorrências em andamento ou que já foram finalizadas, para se inteirar do caso.

Ana Paula fez 29 pesquisas no boletim dia 11 de agosto, data do crime. Segundo a investigação, ela fez as consultas entre 10h e 13h20, em busca de informações pertinentes à morte de Laudemir, como a placa do carro dela usado por Renê, além do próprio nome e o nome do marido.

Delegada suspeitava que o marido fosse o responsável pelo crime. Por volta das 14h37, antes de Renan ser preso, ela conversou com ele por WhatsApp e enviou um print de uma matéria sobre o crime com imagens do carro dela. Nesse momento, Renê ligou para a esposa e eles falaram por mais de sete minutos em uma chamada de voz. Não é possível saber o que eles conversaram.

Irmão questionou Ana Paula se o carro que aparecia na imprensa era o dela. Conforme a polícia, na tarde daquele dia, após o questionamento do irmão, a delegada respondeu que estava tentando descobrir se Renê tinha envolvimento no crime.

Corregedoria viu omissão e denunciou delegada

Para a Corregedoria da PCMG, Ana Paula sabia do crime, mas não avisou à polícia, tampouco prendeu o marido. A investigação aponta que naquele dia, ela ligou 23 vezes para Renê, das quais 17 foram atendidas.

Em depoimento à polícia, delegada negou ter conhecimento do crime. Para a Corregedoria da Polícia Civil, no entanto, ela sabia ou pelo menos suspeitava dos fatos e não cumpriu o papel de delegada.

Corregedoria indiciou Ana Paula por prevaricação. Esse crime é previsto quando um funcionário público usa o cargo que ocupa para retardar ou não praticar um ato de ofício em busca de interesse próprio. Ela será julgada administrativamente e poderá, entre outros, perder o cargo se for considerada culpada.

Ao UOL, a defesa da delegada disse que não comentará o caso por estar em segredo de Justiça. Leonardo Avelar Guimarães disse que "essas informações são oriundas de processo sigilo" e, portanto, não pode comentar para não incorrer em crime.

Ana Paula também foi indiciada por ser dela a arma usada por Renê para matar Laudemir. Dessa acusação, ela poderá assinar um acordo de não persecução penal e se livrar de responder criminalmente.

Empresário virou réu

Renê Silva foi preso por matar um gari em BH Imagem: Reprodução de redes sociais

Renê, que já havia confessado o assassinato, agora é réu e será julgado por quatro crimes. A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e ele vai responder por homicídio triplamente qualificado, ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão preventiva do empresário foi mantida. A defesa de Renê havia solicitado a liberdade dele, mas a Justiça entendeu que ele deverá aguardar o julgamento dentro da cadeia.

Defesa da família de Laudemir disse ter recebido "com confiança" a decisão da Justiça em acolher a denúncia contra Renê. "Esse é um passo fundamental para que este crime hediondo seja devidamente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Reafirmo meu compromisso de seguir acompanhando cada fase do processo ao lado da família, sem medir esforços, até que todos os responsáveis sejam responsabilizados e punidos com o rigor da lei", disse ao UOL o advogado Tiago Lenoir.

Justiça acolheu pedido do MP e desmembrou a ação que cita Ana Paula do processo que vai julgar Renê. Delegada havia sido indiciada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade "ceder/emprestar", por prevaricação. Foi a arma dela que o empresário usou para matar Laudemir.

Desmembramento possibilita acordo de não persecução penal. O caso dela será remetido para uma das varas criminais de Belo Horizonte, competente para processar e julgar crimes comuns. As infrações imputadas a ela possuem penas mínimas que não ultrapassam quatro anos, cometidas sem violência ou grave ameaça, o que, em tese, viabiliza proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde que ela se declare culpada das acusações.

Caso assine o acordo, a delegada não será processada criminalmente. Como penas previstas para quem firma o acordo de não persecução penal estão prestação de serviços públicos ou pagamento de multa.