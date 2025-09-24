Cobradores de dívida morreram por politraumatismo e ferimento por arma

Os três amigos que viajaram de São Paulo ao interior do Paraná para cobrar uma dívida de R$ 255 mil morreram por traumatismo cranioencefálico, politraumatismo e ferimentos por arma de fogo. Os corpos das vítimas foram encontrados enterrados em uma área rural de Icaraíma na madrugada do dia 19 de setembro.

O que aconteceu

As causas da morte constam no atestado de óbito. O UOL teve acesso às declarações de óbito, emitidas pelo Instituto Médico Legal, de Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39. A reportagem não teve acesso ao laudo da quarta vítima, identificada como o contratante Alencar Gonçalves de Souza, 36.

Documentos não informam data precisa da morte. Nas declarações, o campo destinado a esta informação apresenta apenas o ano de 2025, com a sigla "IG" (ignorado) e sem qualquer indicação de mês ou dia.

Advogada das famílias cita possível tortura aos cobradores de dívida. Josiane Monteiro Bichet disse ao UOL que teve acesso à declaração de óbito assim que os corpos foram liberados do IML. "Foi quando tivemos a informação de que eles, provavelmente, não teriam sido mortos dentro da Fiat Toro e que sofreram vários traumas, não morreram apenas pelos disparos de arma de fogo. Nós sabemos que alguns deles tinham inclusive afundamento de crânio", declarou.

Nós já sabíamos que esses suspeitos eram de alta periculosidade, mas não imaginávamos que eles poderiam chegar a tamanha crueldade, de submeter essas vítimas a intenso sofrimento antes de suas mortes. Isso trouxe uma tristeza muito grande para toda a família. O que a gente espera nesse momento é que essas pessoas sejam presas e respondam por todos os crimes praticados.

Josiane Monteiro Bichet

O laudo completo do IML ainda não foi concluído e a polícia não comentou sobre as especulações acerca da morte, porque a investigação está em sigilo. "Os corpos já estão iniciando a decomposição, o que dificulta essa análise preliminar", afirmou o delegado Gabriel Menezes no dia em que as vítimas foram encontradas.

Homens foram identificados com ajuda das vestimentas. Familiares foram chamados para fazer a identificação oficial dos corpos. Ninguém foi preso até agora.

Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram ao PR para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. Os corpos estavam enterrados em uma área de mata. Local fica a 650 metros de onde o carro das vítimas foi achado, também enterrado, perto de Icaraíma (PR). Eles foram achados após um dia inteiro de escavações perto da Mata do Tenente, com ajuda de retroescavadeiras da prefeitura da cidade.

Quem eram os homens

Os amigos ganhavam dinheiro cobrando dívidas havia 13 anos. O serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber um determinado valor, como era o caso de Alencar. Segundo a polícia, o contratante realizou a venda de um imóvel em Icaraíma por R$ 255 mil, mas o comprador não pagou as dez notas promissórias de R$ 25,5 mil. Esse homem não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Polícia acredita que eles foram vítimas de uma emboscada dos devedores. O trio se encontrou com Alencar em Icaraíma e foi até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de dar um retorno para o dia seguinte, no dia 5 de agosto", explicou Gabriel Menezes, delegado que investiga o desaparecimento.

Acompanhados de Alencar, os três amigos foram novamente à propriedade rural no dia 5 de agosto. Buscas foram realizadas na região desde então. Primeiro, o veículo dos desaparecidos foi localizado em uma área de mata perto de Icaraíma. Uma carta anônima ajudou a polícia a encontrar o endereço.

O Fiat Toro estava com marcas de tiros e vestígios de sangue. O carro foi retirado de um bunker na madrugada de ontem, segundo informações das forças de segurança do Paraná.

Quem são os suspeitos

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Os principais suspeitos de envolvimento no crime são pai e filho. Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Buscariollo, 22, chegaram a ser ouvidos pela polícia, mas negaram envolvimento no crime. Pai e filho estão foragidos e com mandado de prisão em aberto.

Eles fugiram de Icaraíma um dia depois de prestar depoimento. Antônio e Paulo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Antônio Buscariollo é um produtor rural conhecido na região de Icaraíma. Conhecido como Tonhão Buscariollo, o suspeito já foi candidato a vereador do município duas vezes, em 2020 e 2024. Conforme registros públicos, ele declarou à Justiça Eleitoral que era aposentado e que possuía patrimônio de mais de R$ 100 mil reais. Em 2020, citou uma chácara e um carro, já na segunda eleição disse ter dois terrenos e um veículo.

Antônio tem antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ao contrário do pai, Paulo não tem passagens pela polícia.

Localização dos suspeitos pode ajudar a desvendar o caso. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos homens pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Defesa diz que suspeitos não cometeram crime. Em nota enviada ao UOL, o advogado Renan Farah afirmou que pai e filho são inocentes. "A localização dos corpos, em propriedade de pessoa que não tem qualquer relacionamento com a família Buscariollo, reforça a nossa defesa de negativa de autoria, ou seja, que não tiveram qualquer participação com esses homicídios".

Advogado não esclareceu por quais motivos Antônio e Paulo não se entregaram. "A defesa aguarda e confia no competente trabalho da Polícia Civil para que identifiquem e localizem os verdadeiros responsáveis por estes crimes, que são os mesmos que ameaçam de morte tanto a família Buscariollo", diz trecho de nota.