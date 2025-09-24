Moradora de prédio em SP agride porteira após portão fechar em seu carro

Uma moradora de um prédio em Osasco (SP) agrediu uma funcionária que trabalhava na portaria após um incidente com o portão do condomínio danificar seu carro.

O que aconteceu

Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram momento da agressão. Em uma das cenas registradas em vídeo, a moradora aparece indo em direção à portaria do prédio. Ela então bate na porta da guarita e tenta abri-la, pouco antes da funcionária atender ao chamado e ser agredida na sequência. O caso aconteceu na última sexta-feira (19), em um condomínio no bairro residencial Bela Vista, em Osasco.

Agressões ocorreram após portão da garagem do prédio fechar sobre a traseira do carro da moradora. Segundo a síndica do condomínio, Cláudia Pereira, a falha foi do portão, não da funcionária. "O que aconteceu foi um incidente. Por algum motivo, o sensor não identificou que o carro dela ainda estava passando e fechou na traseira do veículo. Ela [moradora] não se machucou, o dano foi só no carro", disse.

Trabalhadora tentou se defender. Conforme as gravações do prédio, a agressora atingiu a vítima com tapas e empurrões por cerca de 20 segundos, antes de deixar a portaria, ainda agitada. Instantes depois, ela empurra a porta da guarita, volta a agredir a funcionária, que parece pedir calma à moradora, e saí novamente, retirando alguns objetos do local.

Infelizmente, essa moradora, ao invés de ligar para a nossa empresa de síndicos, ou mesmo para o zelador ou o supervisor da empresa que cuida da portaria do prédio, para reclamar seu prejuízo, simplesmente entendeu que precisava agredir a funcionária, que não teve absolutamente nenhuma reação e foi pega de surpresa. Claudia Pereira, síndica do prédio

Após agressões, moradora transitou nervosa por corredor do prédio, tentou entrar novamente na portaria e atirou objetos contra a guarita. Na sequência, ela aparece nas imagens sentada no chão e sendo abordada por outra moradora do prédio.

Funcionária ficou ferida e foi encaminhada a hospital. A síndica do prédio disse ainda que a trabalhadora, de 52 anos, ficou com ferimentos na boca e arranhões, além de passar a ter picos de pressão e crises de ansiedade em decorrência das agressões. Ela está agora afastada do trabalho, de licença médica.

Vítima abriu boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra moradora. O documento foi registrado na última segunda-feira (3), três dias após as agressões.

Agressão é investigada pela Polícia Civil. Procurada, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso foi registrado no 2° DP de Carapicuíba e que a moradora é investigada por lesão corporal e injuria contra a funcionária, que foi submetida a exame no IML (Instituto Médico Legal).

UOL tenta contato com moradora e funcionária. O texto será atualizado no caso de futuros posicionamentos das partes.

Síndica diz que agressora deve ser expulsa do prédio. Segundo Claudia, o proprietário do apartamento onde a moradora vive hoje como inquilina pede para que ela deixe o imóvel.