Topo

Notícias

Moradora de prédio em SP agride porteira após portão fechar em seu carro

Manuela Rached Pereira
do UOL

24/09/2025 15h17

Uma moradora de um prédio em Osasco (SP) agrediu uma funcionária que trabalhava na portaria após um incidente com o portão do condomínio danificar seu carro.

O que aconteceu

Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram momento da agressão. Em uma das cenas registradas em vídeo, a moradora aparece indo em direção à portaria do prédio. Ela então bate na porta da guarita e tenta abri-la, pouco antes da funcionária atender ao chamado e ser agredida na sequência. O caso aconteceu na última sexta-feira (19), em um condomínio no bairro residencial Bela Vista, em Osasco.

Agressões ocorreram após portão da garagem do prédio fechar sobre a traseira do carro da moradora. Segundo a síndica do condomínio, Cláudia Pereira, a falha foi do portão, não da funcionária. "O que aconteceu foi um incidente. Por algum motivo, o sensor não identificou que o carro dela ainda estava passando e fechou na traseira do veículo. Ela [moradora] não se machucou, o dano foi só no carro", disse.

Trabalhadora tentou se defender. Conforme as gravações do prédio, a agressora atingiu a vítima com tapas e empurrões por cerca de 20 segundos, antes de deixar a portaria, ainda agitada. Instantes depois, ela empurra a porta da guarita, volta a agredir a funcionária, que parece pedir calma à moradora, e saí novamente, retirando alguns objetos do local.

Infelizmente, essa moradora, ao invés de ligar para a nossa empresa de síndicos, ou mesmo para o zelador ou o supervisor da empresa que cuida da portaria do prédio, para reclamar seu prejuízo, simplesmente entendeu que precisava agredir a funcionária, que não teve absolutamente nenhuma reação e foi pega de surpresa. Claudia Pereira, síndica do prédio

Após agressões, moradora transitou nervosa por corredor do prédio, tentou entrar novamente na portaria e atirou objetos contra a guarita. Na sequência, ela aparece nas imagens sentada no chão e sendo abordada por outra moradora do prédio.

Funcionária ficou ferida e foi encaminhada a hospital. A síndica do prédio disse ainda que a trabalhadora, de 52 anos, ficou com ferimentos na boca e arranhões, além de passar a ter picos de pressão e crises de ansiedade em decorrência das agressões. Ela está agora afastada do trabalho, de licença médica.

Vítima abriu boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra moradora. O documento foi registrado na última segunda-feira (3), três dias após as agressões.

Agressão é investigada pela Polícia Civil. Procurada, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso foi registrado no 2° DP de Carapicuíba e que a moradora é investigada por lesão corporal e injuria contra a funcionária, que foi submetida a exame no IML (Instituto Médico Legal).

UOL tenta contato com moradora e funcionária. O texto será atualizado no caso de futuros posicionamentos das partes.

Síndica diz que agressora deve ser expulsa do prédio. Segundo Claudia, o proprietário do apartamento onde a moradora vive hoje como inquilina pede para que ela deixe o imóvel.

Estamos bem chateados e os moradores foram pegos completamente de surpresa com essa agressão. É um tipo de ocorrência que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente (...) Não é só sobre essa moradora, mas sobre casos recorrentes de agressões a funcionários e síndicos. Alguém poderia morrer por causa de um dano a um carro e, para isso, existem seguros, inclusive do próprio condomínio, além de outros meios de resolver situações assim que não de forma tão perigosa e violenta. Claudia Pereira, síndica do prédio

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cientista chileno é condenado por estuprar colega francesa na Antártida

Sete dos nove 'limites planetários' são ultrapassados com acidificação dos oceanos

Cobradores de dívida morreram por politraumatismo e ferimento por arma

Moradora de prédio em SP agride porteira após portão fechar em seu carro

Presidente do Quênia lamenta falta de recursos no Haiti e defende nova força multinacional

Lula distribuiu bala à delegação brasileira; não paçoca a líderes mundiais

Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

Odebrecht e chineses lideram leilões para primeiras estações do Metrô em Guarulhos

Ataque com drone do grupo Houthi deixa mais de 20 feridos em Israel

Deputados do Rio aprovam volta de prêmio para policiais que matarem em confronto

Netanyahu diz que está em curso esforço militar-diplomático para derrotar Hamas e libertar reféns