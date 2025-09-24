Topo

Notícias

Ministro prevê 'boas notícias' sobre perfuração na Margem Equatorial no 1º semestre de 2026

Rio

24/09/2025 16h38

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, previu pela primeira vez que os resultados da exploração na Margem Equatorial brasileira pela Petrobras devem ocorrer no primeiro semestre de 2026. Ele afirmou que houve avanços no licenciamento ambiental junto ao Ibama, mas evitou antecipar uma data, já que a concessão da licença é de responsabilidade do órgão ambiental.

"Houve avanços no licenciamento da Margem Equatorial, as sondas já estão sendo preparadas. Pelos estudos geológicos, teremos grandes notícias com relação a descobertas. Nós vamos encontrar petróleo e vamos dar uma boa nova aos brasileiros e brasileiras", disse o ministro, após participar da abertura do Liquid Gas Week, evento do setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que vai até sexta-feira, no Rio de Janeiro.

De acordo com Silveira, no primeiro trimestre do ano que vem o País terá "boas notícias com relação à perfuração na margem", afirmou Silveira.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Netanyahu diz que Israel não está vinculado ao reconhecimento do Estado da Palestina

Câmara cobra R$ 13 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas; boleto já está vencido

Denúncia de Nikolas contra deputada se baseou em grupo investigado pela PF

Supertufão gera prejuízos e mortes na Ásia

Xi, da China, anuncia novas metas climáticas

Porcos na pista forçaram avião que caiu no Pantanal arremeter, diz bombeiro

Presidente da CNA diz que irregularidade no desmatamento não é feita pelos produtores rurais

Enviado especial de Trump prevê 'avanço decisivo' no Oriente Médio em poucos dias

Simplificar ou estranhar: a nova tradução alemã do Sertão de Guimarães Rosa

Região onde caiu avião em MS teve gravação da novela 'Pantanal' e fazenda da família Rondon

Paracetamol x autismo: Anvisa diz que remédio tem histórico de uso seguro