'Lula nunca tratou comigo', diz Macêdo sobre troca por Boulos no governo

O ministro Márcio Macêdo, da SGP, toma café da manhã com jornalistas no Planalto Imagem: Graccho/ASCOM/SGPR
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

24/09/2025 15h58

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, afirmou hoje que o presidente Lula (PT) nunca tratou com ele sobre possível saída do governo.

O que aconteceu

Sua troca pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) é especulada desde o final do ano passado. Segundo a Folha de S. Paulo, Lula já teria avisado a aliados que faria a mudança depois que voltasse da viagem aos Estados Unidos.

"O presidente Lula nunca tratou do assunto comigo", afirmou Macêdo, nas redes sociais. "O voto popular deu ao presidente a prerrogativa de fazer trocas ministeriais no momento em que ele desejar." É a primeira vez que ele trata do assunto publicamente.

O retorno do presidente dos EUA está marcado para esta noite. Segundo pessoas próximas ao presidente, ele voltou a considerar a ideia, mesmo com o curto tempo para o fim do mandato, de olho em 2026.

A possível chegada de Boulos teria dois desafios principais. São eles: solidificar a relação com movimentos sociais de porte nacional, que anda enfraquecida, e aumentar o contato com movimentos ligados à juventude.

O ministro refutou ainda que tenha tratado a candidatura à Câmara dos Deputados. O UOL apurou que o ministro considera, sim, a ida, e, quem sabe, ao Senado, a depender do arranjo no estado, e isso seria incentivado pelo partido e pela cúpula do governo.

Para isso, ele deixaria a pasta só no final de março no ano que vem. Preocupados com a ascensão da direita, petistas e governistas têm incentivado que todos os ministros com possibilidade de vitória para o Legislativo deixem o governo.

"A minha prioridade eleitoral é a reeleição do presidente Lula em 2026", disse Macêdo. "Portanto, só serei candidato a qualquer cargo, se essa for a orientação dele."

