Milei elogia Trump na ONU por tomar 'decisões difíceis' para evitar 'catástrofe'

O presidente da Argentina, Javier Milei, elogiou nesta quarta-feira (24) na ONU o seu par dos Estados Unidos, Donald Trump, ao destacar que o republicano tomou "decisões difíceis" para evitar uma "catástrofe global".

"Neste momento histórico", Trump "entende que deve fazer o necessário, embora muitos não gostem, antes que seja muito tarde", disse Milei perante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.

O presidente argentino, que acaba de receber um auxílio financeiro do governo de Trump, destacou as políticas de seu aliado americano contra a imigração ilegal e a "reestruturação, sem precedentes, dos termos do comércio internacional".

"Uma tarefa de magnitudes titânicas que atinge o coração do sistema econômico global, porque esse sistema estava depredando o coração industrial do seu país e mergulhando-o em uma crise de dívida sem precedentes", disse Milei, que desde que assumiu o governo em dezembro de 2023, tem impulsionado a abertura das importações na Argentina.

"Mais ainda, [Trump] está realizando uma limpeza da captura institucional do Estado americano, porque nele haviam se infiltrado facções de esquerda que atentavam contra qualquer programa de reforma, por mais necessário que fosse", acrescentou.

O presidente argentino também instou a ONU a adotar em sua própria estrutura um plano de cortes e austeridade inspirado na política de "motosserra" aplicada em seu país.

"Assim como a Argentina iniciou um processo de otimização do Estado, eliminando estruturas redundantes e devolvendo recursos aos contribuintes, entendemos que a ONU precisa de um caminho similar. Isso implica a realização de auditorias confiáveis, o fechamento de programas ineficazes, a consolidação de agências únicas e um financiamento condicionado a resultados verificáveis", afirmou.

Milei conta com um forte respaldo político e financeiro da administração Trump, que liberou uma linha de 20 bilhões de dólares (cerca de 106 bilhões de reais) para ajudar o governo argentino a enfrentar a crise cambial provocada pela fraqueza das reservas e pelos reveses políticos às vésperas das eleições legislativas nacionais de 26 de outubro.

© Agence France-Presse