Microsoft anuncia parceria com Anthropic, rival da OpenAI, para sua ferramenta de IA Copilot

São Paulo

24/09/2025 13h12

A Microsoft anunciou uma parceria com a Anthropic, rival da OpenAI, para ampliar as opções de modelos de Inteligência Artificial (IA) disponíveis no Copilot, sua ferramenta de IA. O Copilot seguirá operando com os modelos mais recentes da OpenAI, mas os usuários também poderão optar por modelos da Anthropic.

A empresa ainda destacou a chegada dos modelos Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4.1 com novos avanços em IA ajustados para trabalho e adaptada a necessidades de negócios.

Entre as novidades, a Microsoft também apresentou o "agente pesquisador", descrito como um recurso de raciocínio que agora pode ser alimentado tanto pelos modelos da OpenAI quanto pelo Claude Opus 4.1, com a Anthropic.

O sistema promete apoiar tarefas complexas, como estratégias de mercado, análise de tendências e elaboração de relatórios, combinando dados da web, de terceiros confiáveis e dos próprios conteúdos do usuário.

Além disso, no chamado Copilot Studio, os modelos da Anthropic estarão disponíveis como opções para criação e personalização de agentes corporativos.

Com isso, será possível "construir, orquestrar e gerenciar agentes" para automação de fluxos de trabalho e tarefas de raciocínio avançado, misturando diferentes modelos do catálogo da Azure, plataforma de nuvem da Microsoft, conforme a especialização desejada.

