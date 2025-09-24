Topo

Michelle diz a jornal inglês que vai disputar 2026 se for 'vontade de Deus'

Michelle Bolsonaro (PL) durante evento em Belo Horizonte - Taynara Barbosa/Ato Press/Folhapress
Michelle Bolsonaro (PL) durante evento em Belo Horizonte Imagem: Taynara Barbosa/Ato Press/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 10h45

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) declarou hoje que "vai se erguer como uma leoa" em defesa dos valores conservadores no país após a condenação do marido e ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Disputa eleitoral em 2026

Ao jornal britânico "The Telegraph", Michelle se colocou como possível sucessora do marido e representante da extrema direita no Brasil ao dizer que estaria disposta a concorrer à eleição presidencial no próximo ano se for "a vontade de Deus".

Eu me erguerei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir.

Toda a minha atenção está voltada para o cuidado das minhas filhas e do meu marido neste momento delicado, para que essa perseguição e humilhação que nos é infligida como brasileiros conservadores não destrua minha família ou as famílias de tantos outros injustamente visados por essa perseguição covarde.

Condenação e prisão na trama golpista

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Nela, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) seguiram proposta apresentada pelo relator da ação, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente. Ela criticou mais uma vez o julgamento.

O julgamento de Jair e de outras pessoas inocentes foi uma farsa. As acusações fabricadas contra meu marido foram uma tentativa de ocultar sérias violações que estavam ocorrendo no Brasil, embora tenham acabado por expô-las.

Agir simultaneamente como juiz, vítima, promotor e investigador viola os princípios básicos do devido processo legal.

A persistência do Supremo Tribunal em manter essas irregularidades demonstra um sistema judicial que restringe indevidamente direitos e ameaça liberdades.

Medidas dos EUA impostas ao Brasil

Michelle também comentou as medidas aplicadas pelos EUA contra o Brasil, como o tarifaço, a suspensão de vistos de ministros e a aplicação da Lei Magnitsky a Moraes, entre outras autoridades. Na segunda, o governo norte-americano também aplicou a Lei Magnitsky à esposa de Moraes.

O governo Lula parece empenhado em provocar o caos no Brasil e depois atribuí-lo a Trump, a fim de explorar um cenário caótico que, na realidade, foi criado por suas próprias políticas.

Não desejamos sanções sobre o Brasil, mas não temos influência sobre os Estados Unidos da América. No entanto, podemos identificar claramente os responsáveis por elas: Lula e Alexandre de Moraes, cujas ações provocaram esta crise.

