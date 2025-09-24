Médico citado por Trump recebeu US$ 150 mil por apoiar ação contra Tylenol

O reitor da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, Andrea Baccarelli, que realizou um estudo que relacionou o uso de Tylenol durante a gravidez com autismo, recebeu pelo menos US$ 150 mil (mais de R$ 798 mil na cotação de hoje) para atuar como testemunha especialista em processo contra o fabricante do medicamento. A informação é do The New York Times.

O que aconteceu

Valor foi divulgado pelo próprio epidemiologista em depoimento à Justiça dos EUA em agosto de 2023. "Trabalhei mais de 200 horas, então foram cerca de US$ 150 mil", disse Baccarelli quando questionado quanto recebeu pela pesquisa durante a audiência.

Pesquisa não produziu novos dados, mas avaliou 46 estudos existentes. Baccarelli disse no tribunal que foi identificada uma "associação entre a exposição ao paracetamol durante a gravidez" e o risco de transtornos do neurodesenvolvimento em crianças, como o transtorno do espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade.

Juíza responsável, no entanto, avaliou não haver evidências científicas confiáveis. Segundo Denise Cote, de um tribunal distrital de Nova Yor, Baccarelli havia "selecionado e deturpado os resultados do estudo". Ela deu ganho de causa para a farmacêutica e os autores das ações entraram com recurso, que está em andamento na Justiça norte-americana.

Processos foram abertos por famílias que alegaram que seus filhos receberam diagnóstico de autismo ou TDAH após uso de Tylenol na gravidez. Os réus são a empresa farmacêutica Kenvue, que fabrica o Tylenol, e companhias que vendem versões genéricas do paracetamol.

Governo Trump usou pesquisa em anúncio de saúde

Mesmo assim, estudo foi usado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em alerta de saúde anteontem. Conforme o republicano, a FDA (órgão equivalente à Anvisa nos EUA) "recomenda fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário".

A agência, por sua vez, disse que vai alterar a bula do remédio. "A FDA está tomando medidas para conscientizar pais e médicos sobre um conjunto considerável de evidências sobre os riscos potenciais associados ao paracetamol", disse Marty Makary, comissário da FDS, em comunicado.

Governo Trump se apoiou na pesquisa de Baccarelli. O epidemiologista chegou a ser citado pelo comissário da FDA durante a coletiva de imprensa: "Há quatro semanas, um estudo de Monte Sinai e Harvard revisou toda a literatura existente e descobriu que a esmagadora maioria das evidências aponta para uma associação".

Médico afirmou ter discutido "descobertas científicas" com representantes do governo "nas últimas semanas". Ele contou, em comunicado emitido após a coletiva, que falou com o secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., e com o diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, Jay Bhattacharya.

Baccarelli ressaltou que "mais pesquisas são necessárias para confirmar a associação e determinar a causalidade" do medicamente com o transtorno. Porém, recomendou "cautela sobre o uso de paracetamol durante a gravidez — especialmente o uso intenso ou prolongado".

Avaliação do médico em relatório para ação judicial de 2023 foi diferente. No documento, ele escreveu que "evidências substanciais apoiam uma associação causal forte e positiva entre o acetaminofeno" e os transtornos do neurodesenvolvimento, particularmente o autismo e o TDAH.

O que dizem outros estudos

Paracetamol, usado para tratar dores de cabeça e febre, é tido como seguro para grávidas. A ligação entre o medicamento e o autismo é contestada pela comunidade científica internacional.

Um dos maiores estudos já conduzidos, divulgado em 2024 pelo Instituto Karolinska, na Suécia, descartou relação. Os pesquisadores usaram registros de 2,4 milhões de crianças suecas nascidas de 1995 a 2019 e o uso do paracetamol pelas mães durante a gravidez.

Pesquisa mostrou que cerca de 1,42% das crianças expostas ao paracetamol durante gestação eram autistas, ante 1,33% das crianças que não foram expostas. A diferença foi considerada "muito pequena" pelo epidemiologista Viktor Ahlqvist, do Instituto Karolinska, em entrevista à revista Nature.

Mulheres que tomam paracetamol durante gravidez têm, geralmente, saúde pior. Médicos que participaram do estudo suspeitam que infecções ou outros problemas das grávidas tratados pelo paracetamol podem estar por trás dos transtornos de neurodesenvolvimento das crianças, e não o medicamento em si.