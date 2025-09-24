Masturbação em excesso faz mal? O que a ciência já sabe
Quantas vezes é "normal" se masturbar? Existe um limite seguro? A masturbação é uma das práticas sexuais mais comuns da humanidade e, ao contrário dos tabus históricos, é considerada saudável e recomendada por sexólogos como forma de autoconhecimento. Mas a dúvida persiste: será que o excesso pode trazer problemas?
Segundo a ciência, não existe um número mágico de vezes que define se a prática é saudável ou prejudicial. A frequência varia de acordo com fatores como idade, níveis hormonais, estresse, valores culturais, crenças religiosas, vida sexual ativa (ou não) e até a rotina de cada pessoa.
O que os estudos apontam é que a masturbação só passa a ser um problema quando afeta negativamente a vida cotidiana, o que os especialistas chamam de comportamento compulsivo.
Mitos e verdades sobre a masturbação em excesso
- Diminui o prazer durante o sexo
Verdade. Não é a masturbação em si que reduz o prazer, mas o hábito excessivo pode gerar dessensibilização dos órgãos sexuais. O corpo passa a exigir estímulos mais intensos ou diferentes para atingir o mesmo nível de satisfação, o que pode afetar a relação com o parceiro.
O excesso pode ainda gerar dependência da prática como principal forma de gratificação sexual, o que pode levar à ansiedade sobre o próprio desempenho.
- Pode liberar esperma sem ereção
Mito. Isso pode acontecer em situações como polução noturna ou ereção parcial, mas não está ligado ao excesso de masturbação.
- Causa perda da sensibilidade do pênis
Depende. A masturbação não danifica permanentemente os nervos, mas práticas muito frequentes ou agressivas podem reduzir temporariamente a sensibilidade, que tende a se recuperar após um período de pausa.
- Provoca exaustão sexual
Verdade. O excesso pode levar a cansaço físico, emocional e até mental.
- Causa perda de memória
Mito. Não há evidências científicas que sustentem essa ideia. O que pode ocorrer é a sensação de cansaço atrapalhar a concentração, mas não existe relação direta.
- Leva à disfunção erétil
Depende. A masturbação por si só não causa disfunção erétil, mas quando associada a culpa, ansiedade, estresse ou depressão, pode contribuir para dificuldades na ereção. A disfunção erétil, em geral, resulta de uma combinação de fatores físicos, psicológicos e emocionais, como doenças crônicas, problemas de circulação sanguínea, uso excessivo de álcool ou drogas, entre outros.
Quando procurar ajuda?
O alerta vem quando a prática provoca sofrimento ou a sensação de perda de controle. Nesse caso, buscar apoio de um terapeuta sexual pode ajudar a identificar gatilhos emocionais, como ansiedade ou solidão, e desenvolver estratégias para lidar com eles. Práticas de relaxamento —como ioga e exercícios de respiração ou meditação—, hobbies prazerosos e atividades físicas podem ser aliadas no processo.
Masturbação compulsiva: como identificar
A linha entre saudável e problemático está no impacto sobre a vida. Alguns sinais de alerta incluem:
- Frequência tão alta que atrapalha a rotina
- Perda de interesse no sexo com outras pessoas
- Dificuldade ou ausência de orgasmo no sexo com outras pessoas
- Isolamento social
- Culpa ou vergonha recorrentes
- Dificuldade de concentração no dia a dia
A compulsão pode estar ligada ao sistema de recompensa do cérebro —a dopamina liberada durante o prazer reforça o comportamento, criando um ciclo difícil de quebrar. Questões emocionais como ansiedade, estresse ou depressão também podem estar na raiz do problema, assim como o consumo excessivo de pornografia.
Benefícios da masturbação
A masturbação traz benefícios reais:
- Alivia o estresse: libera endorfinas e substâncias associadas ao bem-estar.
- Melhora o humor: contribui para reduzir ansiedade e tristeza.
- Favorece o autoconhecimento: ajuda a explorar preferências sexuais e melhora a autoestima e a autoconfiança.
- Melhora o sono: o orgasmo promove relaxamento e qualidade de descanso.
- Aumenta a saúde sexual: melhora a circulação genital, a lubrificação vaginal e previne problemas como dor na relação e disfunção erétil.
- Fortalece o assoalho pélvico: útil para prevenir incontinência urinária e auxiliar no parto.
*Com informações de reportagem publicada em 25/09/2023