Masturbação em excesso faz mal? O que a ciência já sabe

Quantas vezes é "normal" se masturbar? Existe um limite seguro? A masturbação é uma das práticas sexuais mais comuns da humanidade e, ao contrário dos tabus históricos, é considerada saudável e recomendada por sexólogos como forma de autoconhecimento. Mas a dúvida persiste: será que o excesso pode trazer problemas?

Segundo a ciência, não existe um número mágico de vezes que define se a prática é saudável ou prejudicial. A frequência varia de acordo com fatores como idade, níveis hormonais, estresse, valores culturais, crenças religiosas, vida sexual ativa (ou não) e até a rotina de cada pessoa.

O que os estudos apontam é que a masturbação só passa a ser um problema quando afeta negativamente a vida cotidiana, o que os especialistas chamam de comportamento compulsivo.

Mitos e verdades sobre a masturbação em excesso

Diminui o prazer durante o sexo

Verdade. Não é a masturbação em si que reduz o prazer, mas o hábito excessivo pode gerar dessensibilização dos órgãos sexuais. O corpo passa a exigir estímulos mais intensos ou diferentes para atingir o mesmo nível de satisfação, o que pode afetar a relação com o parceiro.

O excesso pode ainda gerar dependência da prática como principal forma de gratificação sexual, o que pode levar à ansiedade sobre o próprio desempenho.

Pode liberar esperma sem ereção

Mito. Isso pode acontecer em situações como polução noturna ou ereção parcial, mas não está ligado ao excesso de masturbação.

Causa perda da sensibilidade do pênis

Depende. A masturbação não danifica permanentemente os nervos, mas práticas muito frequentes ou agressivas podem reduzir temporariamente a sensibilidade, que tende a se recuperar após um período de pausa.

Provoca exaustão sexual

Verdade. O excesso pode levar a cansaço físico, emocional e até mental.

Causa perda de memória

Mito. Não há evidências científicas que sustentem essa ideia. O que pode ocorrer é a sensação de cansaço atrapalhar a concentração, mas não existe relação direta.

Leva à disfunção erétil

Depende. A masturbação por si só não causa disfunção erétil, mas quando associada a culpa, ansiedade, estresse ou depressão, pode contribuir para dificuldades na ereção. A disfunção erétil, em geral, resulta de uma combinação de fatores físicos, psicológicos e emocionais, como doenças crônicas, problemas de circulação sanguínea, uso excessivo de álcool ou drogas, entre outros.

Imagem: iStock

Quando procurar ajuda?

O alerta vem quando a prática provoca sofrimento ou a sensação de perda de controle. Nesse caso, buscar apoio de um terapeuta sexual pode ajudar a identificar gatilhos emocionais, como ansiedade ou solidão, e desenvolver estratégias para lidar com eles. Práticas de relaxamento —como ioga e exercícios de respiração ou meditação—, hobbies prazerosos e atividades físicas podem ser aliadas no processo.

Masturbação compulsiva: como identificar

A linha entre saudável e problemático está no impacto sobre a vida. Alguns sinais de alerta incluem:

Frequência tão alta que atrapalha a rotina

Perda de interesse no sexo com outras pessoas

Dificuldade ou ausência de orgasmo no sexo com outras pessoas

Isolamento social

Culpa ou vergonha recorrentes

Dificuldade de concentração no dia a dia

A compulsão pode estar ligada ao sistema de recompensa do cérebro —a dopamina liberada durante o prazer reforça o comportamento, criando um ciclo difícil de quebrar. Questões emocionais como ansiedade, estresse ou depressão também podem estar na raiz do problema, assim como o consumo excessivo de pornografia.

Benefícios da masturbação

A masturbação traz benefícios reais:

Alivia o estresse: libera endorfinas e substâncias associadas ao bem-estar.

libera endorfinas e substâncias associadas ao bem-estar. Melhora o humor: contribui para reduzir ansiedade e tristeza.

contribui para reduzir ansiedade e tristeza. Favorece o autoconhecimento: ajuda a explorar preferências sexuais e melhora a autoestima e a autoconfiança.

ajuda a explorar preferências sexuais e melhora a autoestima e a autoconfiança. Melhora o sono: o orgasmo promove relaxamento e qualidade de descanso.

o orgasmo promove relaxamento e qualidade de descanso. Aumenta a saúde sexual: melhora a circulação genital, a lubrificação vaginal e previne problemas como dor na relação e disfunção erétil.

melhora a circulação genital, a lubrificação vaginal e previne problemas como dor na relação e disfunção erétil. Fortalece o assoalho pélvico: útil para prevenir incontinência urinária e auxiliar no parto.

*Com informações de reportagem publicada em 25/09/2023