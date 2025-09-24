Coçar as costas rende até R$ 700 por sessão e filas de clientes

Você pagaria mais de R$ 700 para ter as costas coçadas? Essa é a proposta da empresa The Scratcher Girls, em Miami, que desde 2010 oferece sessões profissionais de "arranhadinhas".

Nas redes sociais, onde ganharam fama, é possível ver clientes relaxados, curtindo um serviço que virou fenômeno.

O que aconteceu

A dona Toni George, 55, cobra US$ 130 (cerca de R$ 690) por uma hora de coçadinhas com unhas cuidadas de 7,5 cm. A área coçada passa pelas costas, couro cabeludo e até dentro das orelhas, segundo o The Wall Street Journal.

A empresa é familiar e foi lançada em 2010. De acordo com o Axios Miami, os integrantes da equipe são todas mulheres e o negócio segue uma lógica familiar. O empreendimento ganhou as redes recentemente, mas a página mostrando os atendimentos dos clientes existe desde fevereiro de 2015 no Instagram.

Clientes chegam a dormir ou fazer sons de prazer durante as sessões, mas não é erótico e o toque tem restrições. A dona destaca que não há caráter sexual. "Nós não coçamos peitos ou barrigas. Tem essas pessoas com a mente na sarjeta", disse George em entrevista ao The Wall Street Journal.

Técnica não é novidade e já existe concorrência. O mercado está em expansão, outros profissionais já atuam em cidades como Nova York e Los Angeles, com serviços que ultrapassam US$ 160 por hora, como o WhisperWave, da empreendedora Rebecca Benvie, inaugurada no início do ano passado.

Benvie contou à revista britânica Dazed que buscava um serviço como esse e percebeu "uma lacuna enorme no mercado de bem-estar". "O serviço se concentra no cuidado do sistema nervoso de uma forma acessível e lúdica", disse ela em entrevista à revista.

Toque fora do romance e resposta sensorial

ASMR ao vivo é uma ponte. Fora do romance, muitas pessoas não recebem contato físico suficiente e podem passar semanas sem mais do que um aperto de mão.

Rebecca Benvie, criadora da WhisperWave, à revista britânica Dazed

Além de atender em Miami, George, dona do The Scratcher Girls, viaja para cidades como Nova York e Los Angeles e já planeja uma turnê na Europa. Em Nova York já há filas de espera pelos serviços nos spas locais com o serviço, de acordo com o The Wall Street Journal.

Serviço pode ter uma certa "comprovação científica". Craig Richard, professor de ciências biomédicas da Universidade Shenandoah, explicou ao The Wall Street Journal que o leve arranhar provoca o chamado "ASMR", que é uma resposta sensorial que gera sensação relaxante e formigante, resultado da liberação de hormônios do bem-estar pelo cérebro.