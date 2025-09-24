Topo

Maierovitch lança o livro 'O Mercado da Morte: Conexões e Realidades' em SP

Wálter Maierovitch, jurista e colunista do UOL - Mathilde Missioneiro/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 05h30

O jurista Wálter Maierovitch, colunista do UOL, lança nesta sexta-feira em São Paulo o livro "O Mercado da Morte: Conexões e Realidades".

O que aconteceu

Lançamento será na Biblioteca Mário de Andrade. O evento está marcado para 19h, no auditório da biblioteca, no centro da capital paulista. Haverá uma conversa com o autor, mediada pelo jornalista Milton Jung.

Livro trata da violência e sua relação com o Estado. Maierovitch mergulhou nas engrenagens de um sistema que vai do tráfico internacional de armas aos jogos políticos. Também aborda a atuação de organizações terroristas e passa por conflitos recentes, como a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Maierovitch é jurista e professor de direito penitenciário e constitucional. Foi desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo e é fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Venceu o Prêmio Jabuti em 2022 com o livro "Máfia, poder e antimáfia: Um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história".

