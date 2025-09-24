Topo

Macron aplaude 'mensagem muito clara' de Trump sobre a Ucrânia

24/09/2025 13h11

O presidente francês, Emmanuel Macron, aplaudiu, nesta quarta-feira (24), a "mensagem muito clara" do colega americano, Donald Trump, sobre a Ucrânia, qualificando-a de uma evolução "muito importante", pois Kiev "precisa de equipamento e apoio americano".

Na terça-feira, após se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, Trump afirmou que a Ucrânia poderia recuperar todo o seu território perdido para a Rússia, em uma guinada de 180 graus em seu posicionamento sobre a guerra.

"É uma mensagem muito clara do presidente americano para dizer que a Rússia é, sem dúvida, mais fraca e frágil do que muitos têm dito", afirmou Macron em uma entrevista com a emissora France 24 e a rádio RFI, comemorando a "nova perspectiva" dos Estados Unidos sobre a Ucrânia.

