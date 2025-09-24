Topo

Notícias

Macron alerta presidente do Irã sobre prazo para evitar sanções nucleares

24/09/2025 15h51

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou ao seu contraparte iraniano, Masud Pezeshkian, nesta quarta-feira (24), que ainda é "possível" firmar um acordo sobre o programa nuclear de seu país para evitar o restabelecimento das sanções internacionais contra o Irã, mas que "restam apenas algumas horas".

"Cabe ao Irã responder às condições legítimas que planejamos", declarou Macron no X após esta reunião com Pezeshkian na ONU, em Nova York.

O presidente francês listou "exigências" em que os europeus não podem "ceder": "acesso total dos inspetores da AIEA ao Irã", "transparência sobre as reservas de material enriquecido" e a "retomada imediata das negociações".

"Nossa posição é clara: o Irã nunca deve obter a arma nuclear", insistiu Macron, lembrando que "diante do não cumprimento" por parte das autoridades iranianas "de suas obrigações no quesito nuclear", França, Alemanha e Reino Unido ativaram um procedimento no Conselho de Segurança da ONU "que permite reimpor sanções".

Atualmente, tais nações estabelecem conversações de última hora à margem da Assembleia Geral da ONU para tentar chegar a um acordo sobre o controle do programa nuclear iraniano e evitar o restabelecimento das sanções da ONU até a meia-noite de sábado.

O presidente francês declarou na manhã desta quarta-feira, em uma entrevista ao canal France 24 e à Radio France Internationale, que era necessário um "último gesto" do Irã para evitar o restabelecimento destas sanções.

Na ONU, Pezeshkian assegurou que seu país não deseja se munir de armas nucleares, rejeitando as acusações das potências ocidentais.

fff/lb/bpe/hgs/mb/yr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Pastor suspeito de operar call center que cobrava por 'milagres' é alvo de operação

Quem são os senadores da CCJ que votaram contra a PEC da Blindagem

Enviado especial de Trump prevê "avanço decisivo" no Oriente Médio em poucos dias

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis por prolongar conflito

Caso Ultrafarma: MP denuncia mais 7, sendo 2 auditores e empresário

'Lula nunca tratou comigo', diz Macêdo sobre troca por Boulos no governo

Lula cobra países a apresentarem compromissos climáticos e diz que fracasso da COP30 pode ser vitória do negacionismo

TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

Enviado de Trump espera "avanço" no Oriente Médio nos próximos dias

Macron alerta presidente do Irã sobre prazo para evitar sanções nucleares

Tarcísio diz que entrará na Justiça contra renovação da Enel em São Paulo