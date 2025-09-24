Topo

Notícias

Lula torce por boa relação com Trump e diz que há muitos interesses em comum

24/09/2025 17h31

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que torce pelo sucesso da sua relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e lembrou que os dois países têm muitos interesses em comum.

Dizendo-se "satisfeito" com a rápida conversa com Trump na terça-feira após fazer seu discurso de abertura na Assembleia-Geral da ONU em Nova York, Lula confirmou a possibilidade de um encontro entre os dois nos próximos dias.

"Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Eu fiquei feliz quando ele disse... que pintou uma química boa entre nós", afirmou Lula em entrevista na sede da ONU em Nova York.

"Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente", acrescentou o presidente, citando áreas de interesse mútuo no setor empresarial, comercial, industrial, tecnológico e digital, entre outros.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Lula torce por boa relação com Trump e diz que há muitos interesses em comum

Por que o Barcelona segue sem poder jogar no renovado Camp Nou?

Trump acusa "esquerda radical" de incitar à violência contra polícia migratória

Ex-PM é condenada a 24 anos de prisão por matar irmã a tiros no RJ

Haddad: se valor da MP de renegociação for insuficiente, volta-se à mesa

Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"

'Pagodeiro do PCC' é condenado a 32 anos por liderar fraudes em licitações

Líder do PT diz que texto em debate na Câmara pode reduzir pena de Bolsonaro em 11 anos

Preços do petróleo voltam a subir devido a novas pressões sobre a Rússia

Trump troca foto de Biden por 'caneta automática' na Casa Branca

Lula diz estar feliz com gesto de Trump: 'Parecia impossível e aconteceu'