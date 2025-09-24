Lula torce por boa relação com Trump e diz que há muitos interesses em comum

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que torce pelo sucesso da sua relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e lembrou que os dois países têm muitos interesses em comum.

Dizendo-se "satisfeito" com a rápida conversa com Trump na terça-feira após fazer seu discurso de abertura na Assembleia-Geral da ONU em Nova York, Lula confirmou a possibilidade de um encontro entre os dois nos próximos dias.

"Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Eu fiquei feliz quando ele disse... que pintou uma química boa entre nós", afirmou Lula em entrevista na sede da ONU em Nova York.

"Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente", acrescentou o presidente, citando áreas de interesse mútuo no setor empresarial, comercial, industrial, tecnológico e digital, entre outros.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)