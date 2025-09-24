Topo

Notícias

Lula se reúne com Zelenskiy e defende maior engajamento da ONU na busca por solução para guerra

24/09/2025 15h36

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quarta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e defendeu um maior engajamento da ONU na busca por uma solução negociada para a guerra do país com a Rússia, disse o Palácio do Planalto.

De acordo com o comunicado, durante o encontro realizado às margens da Assembleia Geral da ONU, Lula reiterou a Zelenskiy sua convicção de que não haverá saída militar para o conflito e escutou do líder ucraniano um agradecimento pelos "esforços do presidente Lula de encontrar caminhos para a paz, explorando possibilidades em diálogo com outros países".

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis pela prolongação do conflito (ministério)

Cientista chileno é condenado por estuprar colega francesa na Antártida

Lula se reúne com Zelenskiy e defende maior engajamento da ONU na busca por solução para guerra

Sete dos nove 'limites planetários' são ultrapassados com acidificação dos oceanos

Cobradores de dívida morreram por politraumatismo e ferimento por arma

Moradora de prédio em SP agride porteira após portão fechar em seu carro

Presidente do Quênia lamenta falta de recursos no Haiti e defende nova força multinacional

Lula distribuiu bala à delegação brasileira; não paçoca a líderes mundiais

Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

Odebrecht e chineses lideram leilões para primeiras estações do Metrô em Guarulhos

Ataque com drone do grupo Houthi deixa mais de 20 feridos em Israel