Lula se reúne com Zelenskiy e defende maior engajamento da ONU na busca por solução para guerra

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quarta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e defendeu um maior engajamento da ONU na busca por uma solução negociada para a guerra do país com a Rússia, disse o Palácio do Planalto.

De acordo com o comunicado, durante o encontro realizado às margens da Assembleia Geral da ONU, Lula reiterou a Zelenskiy sua convicção de que não haverá saída militar para o conflito e escutou do líder ucraniano um agradecimento pelos "esforços do presidente Lula de encontrar caminhos para a paz, explorando possibilidades em diálogo com outros países".

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)