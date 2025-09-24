Na ONU, Lula questiona crescimento da direita e provoca esquerda

O presidente Lula (PT) questionou hoje os rumos da esquerda e o crescimento da direita no mundo durante encontro paralelo na ONU (Organização das Nações Unidas) voltado à democracia.

O que aconteceu

Lula questionou por que a esquerda não avança como a direita. "Por que que nós permitimos que a extrema direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa?", perguntou Lula a presidentes de origem progressista. O encontro "Em Defesa da Democracia" é coordenado pelo chileno Gabriel Boric.

"Onde é que nós erramos?", questionou. " O que me importa hoje é a gente responder, para nós mesmos, aonde é que os democratas erraram? Aonde é e o momento que a esquerda errou? Vamos responder para nós mesmos o que é que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia."

A fala, que excedeu o tempo, foi feita de improviso e voltada ao futuro do campo político. "Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com discurso de esquerda e, quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos.

Lula deixou o evento para se encontrar com Zelensky. O petista saiu enquanto outros líderes falavam para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, após algumas tentativas frustradas. Lula foi substituído pelo chanceler Mauro Vieira.

Eu penso que, antes de a gente procurar a virtude do extremismo da direita, nós temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil. Como é que nós estamos exercendo a democracia nos nossos países? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer a direita. Se a gente não encontrar a resposta, a gente vai continuar sendo sufocado. pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que nós estamos vendo agora.

Muitas vezes, a gente governa dando resposta ao que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e, muitas vezes, os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós secretários radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente.

Lula, em reunião sobre democracia

Segunda edição do evento

Esta foi a segunda edição do ato "Em Defesa da Democracia". O evento reúne países latinos com líderes de centro-esquerda, como Chile, Colômbia e Espanha, que querem falar de alternativas ao avanço da extrema direita internacionalmente. A primeira reunião ocorreu em Santiago, em julho.

Sem citar Trump ou sanções. Diferentemente do que fez em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, ontem, quando se concentrou a alusões duras contra os recentes ataques do governo dos EUA contra o Brasil, que Lula classifica de um ataque contra a democracia, o presidente brasileiro hoje evitou sugestões ou menções a Trump.

Trump elogiou Lula ontem. O republicano operou uma distensão na relação com Lula e falou em encontro na semana que vem, após três meses da pior crise na relação bilateral em 201 anos. A calibragem no discurso já era esperada pelo Itamaraty. A primeira menção direta e crítica a Trump coube ao presidente colombiano, Gustavo Petro, que já foi alvo da Casa Branca.

Reforço à necessidade de retomar identidade da esquerda. Presidindo o evento, o presidente chileno, Gabriel Boric, também mencionou, em suas palavras iniciais, a necessidade de a esquerda de retomar sua identidade e suas conexões com a sociedade como um meio de proteger a democracia. "O presidente Lula e eu vivemos dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento estudantil, não nos esqueçamos de onde viemos", afirmou Boric.

O líder chileno arrancou risos da plateia com seus esforços para fazer os líderes manterem seus discursos dentro do tempo de 4 minutos. "É difícil não ser latino-americano", comentou Boric. O líder espanhol Pedro Sanchez foi o único que não estourou seu tempo inicial. Ele disse que preferia não falar e que achava mais importante ouvir a experiência dos outros quatro colegas.