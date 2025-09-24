Discurso de Lula foi 'aula magna' sobre o mundo de hoje, diz ex-embaixador

A resposta inédita de Lula ao uso unilateral da força pelos Estados Unidos marca uma inflexão na diplomacia brasileira, afirma o ex-embaixador Roberto Abdenur no UOL News, do Canal UOL. O discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU foi visto por Abdenur uma aula magna sobre o cenário internacional e recebeu aplausos ao defender soberania, democracia e multilateralismo diante de críticas de Trump.

Foi inédito o fato de que, pela primeira vez na história da ONU, um presidente dos Estados Unidos tenha vindo a público criticar de forma brutal, contundente o Brasil como tal, como fez o Trump, e é inédita também a resposta do presidente Lula. O Lula faz um verdadeiro libelo contra o que são os Estados Unidos do Trump de hoje. Não um libelo contra os Estados Unidos, não uma manifestação de anti-americanismo, mas uma expressão muito clara de contestação ao uso da força indiscriminado no plano internacional. Roberto Abdenur, ex-embaixador

O Lula faz uma correlação muito inteligente, inédita, sobre o uso unilateral da força, o que ele representa em termos de violação à soberania e, portanto, também às democracias do mundo, em particular a do Brasil, e o que isso representa em termos de enfraquecimento do multilateralismo da cooperação internacional. Roberto Abdenur

Abdenur destaca ainda o impacto didático do discurso brasileiro, elogiando a amplitude da análise feita por Lula no plenário da ONU.

O discurso do Lula, permita-me dizer, eu sou muito cuidadoso em avaliar esses discursos, mas é um discurso extraordinário, é uma verdadeira aula magna pela amplitude com que ele analisa o panorama internacional. Roberto Abdenur

O ex-embaixador reforça que as divergências vão além dos presidentes e envolvem a comunidade internacional.

A discrepância não é só entre o Lula e o Trump, eu diria que é entre o Trump e o resto da humanidade, porque os países europeus, os países africanos, os próprios países do Oriente Médio, com a exceção de Israel, praticamente todo o resto da humanidade está, de um modo ou de outro, de acordo, embora nem sempre dizendo, com o diagnóstico que o Lula expressa. Roberto Abdenur

Veja a íntegra do programa: