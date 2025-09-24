Lula diz estar feliz com gesto de Trump: 'Parecia impossível e aconteceu'

Colunista do UOL, em Nova York, e do UOL, em São Paulo

O presidente Lula afirmou hoje que ficou feliz com o aceno de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU. "Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu", disse.

O que aconteceu

"Eu fiquei feliz quando Trump disse que pintou uma química boa entre nós", declarou Lula. Em coletiva de imprensa na ONU, ele afirmou que teve a "satisfação" de encontrar o presidente americano e que torce para que a relação entre Brasil e Estados Unidos dê certo.

"Não há porquê Brasil e Estados Unidos viverem em conflito", disse o presidente. "Fiz questão de dizer ao presidente Trump que temos muito que conversar, tem muito interesse dos dois países em jogo", acrescentou.

Lula disse que o presidente americano está mal informado com relação ao Brasil. Segundo o presidente, Trump pode mudar de posição quando "tiver as informações corretas".

O petista também afirmou que a reunião com Trump poderia ocorrer presencialmente. Disse esperar que isso aconteça em breve e que qualquer assunto pode ser discutido entre eles, sem veto a nenhum tema.

Lula foi questionado se teme sofrer algum constrangimento na reunião com Trump, como ocorreu com Zelensky. "Somos dois homens de 80 anos, não há por que ter brincadeira numa relação entre dois homens de 80 anos de idade. Eu vou tratá-lo com o respeito que ele certamente merece".

Eu volto pro Brasil satisfeito, otimista com a possibilidade de Brasil e EUA fazerem uma reunião o mais rápido possível e acabar com o mau estar que existe entre Brasil e EUA. Presidente Lula

Quando tiver eleição nos EUA eu não me meto, quando tiver eleição no Brasil ele não se mete, é assim que a gente trabalha.

Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo

Como foram os discursos na ONU

Trump fez aceno a Lula ontem. Ao discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano contou que abraçou o líder brasileiro e que os dois combinaram um encontro para a próxima semana, sem especificar quando e onde. "Ele parece um cara muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Só faço negócios quem eu gosto", disse Trump.

Em seu discurso, o presidente brasileiro mandou recados aos EUA. Disse que não há justificativa para as "medidas unilaterais e arbitrárias" contra as instituições e a economia e mencionou "falsos patriotas que arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil", em uma indireta ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a Paulo Figueiredo.

Ele também focou na defesa da democracia e da soberania. Defendeu o julgamento de Bolsonaro no STF, disse que os ataques ao Poder Judiciário são inaceitáveis e que o ex-presidente teve amplo direito de defesa, "prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas."

Na manhã de hoje, Lula participou do encontro em defesa da democracia. Depois, se encontrou com Volodymyr Zelensky. Após a reunião, o presidente da Ucrânia disse que Lula afirmou "fazer o possível pela paz" no país.

https://youtu.be/8B0QptqxUwE