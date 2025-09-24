Topo

Lula cobra países a apresentarem compromissos climáticos e diz que fracasso da COP30 pode ser vitória do negacionismo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta quarta-feira que os países que ainda não apresentaram sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) de redução de emissões dos gases causadores das mudanças do clima o façam e disse que um fracasso da conferência da ONU sobre o clima COP30, que será realizada no Brasil, pode representar a vitória do negacionismo.

Em discurso realizado na Cúpula do Clima, realizada às margens da Assembleia-Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, Lula afirmou que os líderes mundiais terão de provar que ouvem a ciência e tomar uma decisão de combate às mudanças climáticas durante a COP30 em novembro em Belém.

"Se não tomarmos decisão, a sociedade vai parar de acreditar nos seus líderes e, ao invés de nós fortalecermos a luta contra o aquecimento global, a gente vai ajudar o descrédito na política, no multilateralismo e na democracia", disse.

"E todos nós perderemos, porque o negacionismo poderá vencer. Por isso, a bola está com a COP30 de Belém e eu espero contar com todos vocês."

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

