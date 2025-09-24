Topo

Notícias

Lotomania sorteia prêmio acumulado de R$ 6,6 milhões; confira dezenas

Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

24/09/2025 20h16

A Lotomania realizou hoje o sorteio das dezenas do concurso 2827.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 10-11-17-18-19-24-27-31-37-42-43-57-58-64-66-71-85-93-94-95.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 54 milhões; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 27,5 milhões; confira números e time

O prêmio é de R$ 6.679.262,81.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 5 milhões; veja números sorteados

Trump fala em 'sabotagem na ONU' ao reclamar de escada rolante e TP

Senado aprova projeto da MP do Agora tem Especialistas; texto vai à sanção

Lotomania sorteia prêmio acumulado de R$ 6,6 milhões; confira dezenas

Prêmio da Quina é de R$ 4,9 milhões; veja números sorteados

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 11,8 milhões; confira dezenas sorteadas

Os recados da América Latina na 80ª Assembleia Geral da ONU

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 163 milhões; veja números e trevos

Sismo de magnitude 6,2 abala oeste da Venezuela

Homem é suspeito de estuprar e matar mulheres grávidas e vulneráveis em MT

Senado aprova criação de programa para reduzir fila do SUS