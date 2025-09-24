Topo

Líder sírio diz à ONU que ações israelenses podem causar 'novas crises' na região

24/09/2025 14h17

O líder da Síria, Ahmed al Sharaa, alertou nesta quarta-feira (24) em um discurso na ONU que as incursões israelenses no território sírio poderiam gerar "novas crises" no Oriente Médio. 

"As políticas israelenses contradizem a posição internacional de apoio à Síria, o que ameaça provocar novas crises e conflitos em nossa região", declarou o presidente, o primeiro líder sírio a se dirigir à ONU desde 1967.

© Agence France-Presse

© Agence France-Presse

