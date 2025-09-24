Topo

Notícias

Lesão no menisco? Ligamento? Artrose? O que pode ser sua dor no joelho

Dor no joelho pode ter diferentes causas - Getty Images
Dor no joelho pode ter diferentes causas Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

24/09/2025 12h28

Muita gente associa dor no joelho ao envelhecimento. E, sim, ossos, articulações e músculos sofrem mudanças naturais com o tempo. Mas não é exclusividade dos mais velhos: corredores, praticantes ocasionais de esportes e até quem passa muito tempo sentado também entram para o time dos que reclamam desse incômodo.

O joelho é a maior articulação do corpo humano e funciona como uma engrenagem complexa, feita para suportar impacto, permitir movimento e manter equilíbrio. Dentro dele existe até uma almofada natural de cartilagem — o menisco — que reduz atrito e absorve choques. Quando alguma peça dessa máquina dá sinais de desgaste ou sofre lesão, a dor aparece.

Relacionadas

Promessa contra envelhecimento, suplemento NAD ainda requer mais estudos

'Sou só diferente': a condição genética da tenista com 4 dedos em cada mão

Ela recebeu útero da mãe e engravidou pelo mesmo órgão do qual nasceu

Tipos de dor: quando a engrenagem falha

As dores no joelho podem ter duas grandes origens. A traumática, que surge após uma queda ou pancada, é comum em esportes e atividades físicas. Já a degenerativa envolve processos mais lentos, como o avanço da artrose. Mas há ainda outros gatilhos: inflamações provocadas por doenças autoimunes (artrite reumatoide, espondiloartrite, lúpus), uso excessivo da articulação, desalinhamento dos ossos ou sobrepeso.

Correr - iStock - iStock
Imagem: iStock

As lesões mais comuns

  • Ligamento cruzado anterior (LCA): conhecido como "lesão do atleta", costuma acontecer em traumas durante o esporte. Esse ligamento em forma de X, no centro do joelho, é crucial para o controle dos movimentos. A lesão pode levar ao rompimento do menisco e, com o tempo, se não tratado, pode evoluir para artrose. Mulheres são as mais atingidas.
  • Menisco: cada joelho tem duas dessas cartilagens amortecedoras, e o menisco medial (o de dentro) é o mais vulnerável --o outro é lateral. Rotação brusca em esportes de impacto ou falta de preparo físico estão entre as principais causas. Por isso, sedentários e atletas de fim de semana são alvos frequentes.
  • Ligamento colateral medial: ele estabiliza a parte interna do joelho. Uma torção brusca para fora -- comum no futebol -- pode gerar lesão.
  • Tendinites: quando os tendões inflamam, o joelho reclama. O "joelho de saltador" (tendinite patelar) nasce da repetição de saltos, enquanto a tendinite da pata de ganso (na parte interna do joelho) aparece com excesso de corrida ou certas posturas de ioga.
  • Artrose (artrite degenerativa): o desgaste da cartilagem leva a inflamação, rigidez e perda da mobilidade.
  • Artrite reumatoide: doença autoimune que faz o corpo atacar suas próprias articulações. Afeta não só joelhos, mas também mãos e pés, provocando dor e inchaço. Pode aparecer em qualquer idade, e é mais comum em mulheres.
  • Síndrome da dor patelofemoral (o "joelho do corredor"): acontece quando a patela não distribui bem a força sobre a cartilagem. O resultado é dor ao subir escadas, correr ou pular, especialmente em quem tem sobrepeso ou pratica exercícios em excesso.

E o tratamento?

Descobrir a causa é o primeiro passo. Depois, entram em cena medicamentos, fisioterapia e ajustes de rotina — como fortalecer músculos e corrigir postura. Cirurgia só entra no jogo quando nada disso resolve.

*Com informações de reportagem publicada em 25/10/2018

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Cientistas descobrem polvo de olhos gigantes no mar profundo da Austrália

Presidente do Irã diz à ONU que Teerã nunca tentará construir bomba nuclear

Cade pauta moratória da soja para sessão da próxima terça-feira

Precisamos ver os erros dos democratas que permitiram o avanço da extrema-direita, diz Lula

O que o mundo aprende quando a imprensa está em risco

'Economias saudáveis precisam de jornalismo de qualidade'

Carla Zambelli nega ordem para invadir sistema do CNJ

Rússia e Irã assinam memorando sobre construção de pequenas usinas nucleares no Irã

Na ONU, Lula questiona crescimento da direita e provoca esquerda

Alcaraz acredita que Sinner será mais forte após derrota na final do US Open

EUA anuncia linha de financiamento rápido de US$ 20 bi para socorrer a Argentina