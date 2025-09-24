Topo

Notícias

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis por prolongar conflito

24/09/2025 16h02

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, disse nesta quarta-feira (24) ao seu homólogo americano, Marco Rubio, que Kiev e os países europeus são responsáveis por prolongar o conflito na Ucrânia, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Em uma reunião com Rubio à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, Lavrov "destacou o caráter inaceitável dos planos promovidos por Kiev e por algumas capitais europeias destinados a prolongar o conflito", disse.

bur/giv/pb/val/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

O que é a CCJ? Comissão mais poderosa do Senado rejeitou PEC da Blindagem

Time de refugiadas afegãs competirá em torneio amistoso promovido pela Fifa

Haddad: MP da renegociação de dívidas permite atender 1 mil municípios

Lula torce por boa relação com Trump e diz que há muitos interesses em comum

Por que o Barcelona segue sem poder jogar no renovado Camp Nou?

Trump acusa "esquerda radical" de incitar à violência contra polícia migratória

Ex-PM é condenada a 24 anos de prisão por matar irmã a tiros no RJ

Haddad: se valor da MP de renegociação for insuficiente, volta-se à mesa

Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"

'Pagodeiro do PCC' é condenado a 32 anos por liderar fraudes em licitações

Líder do PT diz que texto em debate na Câmara pode reduzir pena de Bolsonaro em 11 anos