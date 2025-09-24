Kremlin diz que processo de restabelecimento dos laços com EUA está ocorrendo "muito mais lentamente do que o desejado"

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que o processo de restabelecimento das relações entre a Rússia e os Estados Unidos está ocorrendo "muito mais lentamente do que o desejado".

Peskov afirmou aos repórteres que o Kremlin gostaria de acelerar o trabalho para remover o que ele chamou de incômodos nas relações bilaterais e disse que há muitas áreas em que a Rússia e os EUA podem cooperar no interesse de ambos os países.

(Reportagem de Dmitry Antonov)