Topo

Notícias

Kremlin diz que processo de restabelecimento dos laços com EUA está ocorrendo "muito mais lentamente do que o desejado"

24/09/2025 07h23

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que o processo de restabelecimento das relações entre a Rússia e os Estados Unidos está ocorrendo "muito mais lentamente do que o desejado".

Peskov afirmou aos repórteres que o Kremlin gostaria de acelerar o trabalho para remover o que ele chamou de incômodos nas relações bilaterais e disse que há muitas áreas em que a Rússia e os EUA podem cooperar no interesse de ambos os países.

(Reportagem de Dmitry Antonov)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Confiança do consumidor no Brasil sobe em setembro e vai a nível mais alto desde dezembro, diz FGV

Defesa pede revogação de cautelares contra Bolsonaro após ex-presidente não ser indiciado por coação

Tarcísio quer colocar presos para trabalhar na limpeza de estragos provocados pelas chuvas

ONU recebe negociações climáticas um dia após críticas de Trump

SP: 14 policiais da Rota acusados de matar dois homens são absolvidos

Festival de Biarritz recebe 'O Último Azul', filme de Gabriel Mascaro premiado em Berlim

Queda de avião mata arquiteto chinês e mais três pessoas no Pantanal de MS

Avião de pequeno porte cai e deixa quatro pessoas mortas no Pantanal de Mato Grosso do Sul

Artista português Zé Pedro Croft inaugura exposição no Rio

Crise política prolongada expõe França a risco de instabilidade financeira

Kremlin diz que processo de restabelecimento dos laços com EUA está ocorrendo "muito mais lentamente do que o desejado"