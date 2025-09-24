Kit de mini pincéis Real Techniques está 10% off; confira se vale a pena

Os pincéis da marca Real Techniques são famosos entre pessoas quem gostam de fazer a própria maquiagem. Se esse é o seu caso, o Guia de Compras UOL encontrou uma boa oferta: um kit com a versão mini de 10 pincéis best-sellers da marca por R$ 79,11 (10% de desconto).

O kit, que registrou mais de 1 mil vendas no mês passado na Amazon, é composto por versões em miniatura para aplicação de base, sombra e esfumar.

O que diz a Real Techniques sobre o kit?

Acompanha uma bolsa (nécessaire) Travel Fantasy;

Pincéis em tamanho mini, versão viagem;

As ponteiras são minis, mas as cerdas são de tamanho normal;

São feitos de alumínio leve e codificadas por cores;

Com cerdas sintéticas UltraPlush;

O conjunto inclui os seguintes pincéis na versão mini: RT #210 Mini Expert Corretivo, RT #407 Mini Multitarefa, RT #206 Mini Contornoh, RT #406 Mini Iluminador, RT #308 Mini Sombra, RT #313 Mini Definição, RT # 343 Mini Sobrancelhas, RT #332 Mini Pincel de Esfumar, RT #301 Mini Pincel de Sombra Base, RT #307 Mini Pincel de Sombreamento.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o kit da Real Techniques tem quase 3 mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de 5). Muitos consumidores elogiaram a qualidade dos pincéis e a versatilidade deles.

Compacto, material bom, cerdas macias e firmes, vários tipos de funções, perfeito para viagem e até para você que gosta de levar na bolsa no dia a dia, para festa etc. (...) Sem dúvidas eu indicaria!! Caroline Maria

A qualidade é impecável, como tudo da marca. Os pincéis são super versáteis e o tamanho é ótimo. Ideal pra viagens ou or deixar na bolsa. Eu amei muito. Raphaela Rebello

O conjunto de mini pincéis da Real Techniques é a coisa mais fofa que já vi! Eles são bem pequenos, como prometido, mas super funcionais e ideais pra levar na bolsa ou em viagens. A qualidade é maravilhosa (como sempre com a marca), e ainda vem com uma nécessaire lindinha pra guardar tudo com praticidade. Me senti uma princesa moderna com esse kit. (...) Lícia

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas não ficaram satisfeitas com o tamanho (muito pequeno) e com a qualidade das cerdas.

É beeem pequeno mesmo. Achei prático pra levar em espaços pequenos. Os pincéis são bons mas o que deveria ser para delinear é ruim demais. Segue sendo um kit válido para quem quer usar em viagem ou mesmo em uma bolsa pequena. Bettina D'Alessandro

Pensei que seriam melhores. Achei a parte de cima vieram com poucas cerdas. Maria

Serve a que se propõe sem ocupar muito espaço na mala, porém um dos pincéis (406) perdeu boa parte das cerdas na lavagem. Ana Flávia

