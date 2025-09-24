Topo

Notícias

Kimmel estebelece sua maior audiência em uma década nos EUA com retorno de seu programa

24/09/2025 21h25

O apresentador Jimmy Kimmel registrou sua maior audiência em uma década em sua volta à televisão nos Estados Unidos, uma semana depois que as pressões do governo de Donald Trump levaram à suspensão do talk show, informou a Disney nesta quarta-feira (24).

Os números indicam que 6,2 milhões de pessoas sintonizaram a transmissão pela emissora ABC, inclusive quando o programa seguia bloqueado para quase um quarto dos lares americanos devido a um boicote de estações de televisão locais, segundo a Disney, proprietária da emissora.

Este foi o melhor desempenho do programa em 10 anos, acrescentou. Outras 26 milhões de pessoas viram o monólogo de Kimmel pelas redes sociais, indicou a empresa em comunicado.

O talk show "Jimmy Kimmel Live!" foi suspenso depois que funcionários sugeriram que poderiam revogar as licenças de transmissão das afiliadas da ABC que o retransmitissem, supostamente pelos comentários que o comediante fez após o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

Porém, depois do clamor do público e das queixas de aliados de Trump que consideraram isso uma tentativa do governo de limitar a liberdade de expressão, a suspensão foi cancelada e o programa voltou a ser exibido na noite de terça-feira.

Em seu retorno à televisão, Kimmel fez um monólogo mordaz atacando a censura.

"Uma ameaça do governo para silenciar um humorista do qual o presidente não gosta é antiamericano", disse Kimmel para sua audiência.

A modo de comparação, "Jimmy Kimmel Live!" registrou uma média de 1,4 milhão de espectadores em toda a temporada 2024/2025, o que significa que sua audiência triplicou nesta terça-feira.

Trump, que frequentemente se queixa da cobertura negativa dos meios de comunicação, comemorou quando Kimmel foi retirado do ar.

E, antes da volta do programa, Trump disse aos jornalistas que o comediante "não tem talento" nem "audiência".

"Bom", brincou Kimmel durante o programa, "esta noite sim a tenho".

hg-amz/des/cr/nn/rpr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Após ataque com morte, EUA vão reforçar segurança de delegacias do ICE

Bombardeio israelense mata 11 palestinos, diz Defesa Civil de Gaza

Santos contrata atacante argelino Brahimi

Rio oficializa apoio à candidatura brasileira ao Mundial de Clubes

Ronaldo defende Neymar na Copa de 2026 por ser "determinante" para a Seleção

Kimmel estebelece sua maior audiência em uma década nos EUA com retorno de seu programa

Trump diz que Serviço Secreto investiga "sabotagem" da escada rolante na ONU

MP que amplia atendimento especializado no SUS é aprovada no Congresso

São Paulo vence clássico e avança na Copa do Brasil Feminina

Trump se diz 'cada vez mais impaciente' com insistência de Rússia na guerra

Polícia reconhece falhas em relatório de vistoria na casa de Bolsonaro