Josias: Trump estende a mão a Lula, apesar de haver um abismo entre eles

O Itamaraty está lidando de forma racional e cautelosa com a possibilidade de um encontro entre Lula e Donald Trump, afirma Josias de Souza, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL. Segundo o colunista, há um abismo ideológico entre os dois presidentes, mas o gesto de Trump ao propor diálogo abre uma chance que a diplomacia brasileira não pode desperdiçar, mesmo diante de riscos e expectativas moderadas.

Se formos analisar os discursos do Lula e do Trump, há um abismo entre eles. Eles pensam exatamente o oposto sobre todos os assuntos e, a despeito disso, o Trump estendeu a mão para o Lula. Para quem não tinha nenhum canal de negociação, para quem assistia com uma certa aflição, o abastecimento de informações da Casa Branca sobre o Brasil, feito por meio de relatórios tóxicos, dossiês tóxicos do Eduardo Bolsonaro, é alguma coisa. É um prenúncio de algo que não se pode desperdiçar. Josias de Souza

Abriu-se uma perspectiva. Não se pode supervalorizar isso. Mesmo quem está otimista, porque é preciso ter alguma perspectiva, não havia canal nenhum de negociação, de diálogo com os Estados Unidos. Todas as tentativas de conversa foram obstruídas. De repente, chega o presidente, o Trump, imprevisível como ele só, e se diz encantado, com uma química muito boa com Lula, e a iniciativa partiu dele de pedir a conversa. Então, é preciso não desperdiçar a oportunidade, embora não se deva valorizá-la excessivamente. Josias de Souza

Josias relembra episódios em que outros líderes foram surpreendidos por Trump e destaca que a diplomacia busca evitar constrangimentos já registrados em encontros anteriores. Para o colunista, o Itamaraty acerta em se manter cauteloso.

O Itamaraty está lidando com esse assunto de forma muito racional. Num primeiro momento por telefone, por videoconferência, para evitar essas armadilhas que foram armadas ali no Salão Oval da Casa Branca para o líder da África do Sul e da Ucrânia. Não se pode desperdiçar a oportunidade. Mas é preciso encará-la, como ela deve ser encarada. Josias de Souza

