Itália mobiliza fragata para auxiliar flotilha com ajuda para Gaza

24/09/2025 07h50

A Itália mobilizou nesta quarta-feira (24) uma fragata da Marinha para ajudar, se for necessário, a flotilha que pretende levar ajuda humanitária a Gaza, depois que os organizadores denunciaram que foram alvo de ataques com drones na costa da Grécia. 

"Para garantir assistência aos cidadãos italianos na 'Flotilha' (...) falei com o primeiro-ministro e autorizei a intervenção imediata da fragata polivalente 'Fasan' da Marinha italiana, que navegava ao norte de Creta como parte da Operação Safe Sea", disse o ministro da Defesa, Guido Crosetto. 

O navio já está a caminho da área para possíveis operações de resgate", afirmou Crosetto em comunicado publicado pelo ministério no X.

Esta flotilha busca chegar a Gaza para entregar ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense", após duas tentativas anteriores repelidas por Israel em junho e julho.

Os ativistas pró-palestinos da flotilha afirmaram nesta quarta-feira ter sido atacados perto da costa da Grécia por "múltiplos drones" que causaram explosões em alguns de seus barcos.

O movimento já havia denunciado outros ataques com supostos drones em 9 de setembro, perto da Tunísia.

Crosetto expressou sua "mais firme condenação" diante "desse ataque realizado por drones de origem desconhecida até o momento".

A flotilha composta por 51 barcos partiu há várias semanas de Barcelona com a intenção de entregar assistência ao território palestino devastado.

A bordo viajam a ambientalista sueca Greta Thunberg e outras personalidades, como a atriz francesa Adèle Haenel ou o ativista brasileiro Thiago Ávila.

O movimento tem como objetivo "abrir um corredor humanitário e acabar com o genocídio em curso do povo palestino", no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo seus organizadores.

Israel anunciou na segunda-feira que não permitirá a chegada da flotilha.

