Israel intensifica ofensiva na Cidade de Gaza e deixa pelo menos 40 mortos

24/09/2025 09h00

Ao menos 40 palestinos morreram nesta quarta-feira (24), segundo a Defesa Civil, em bombardeios por toda a Faixa de Gaza, onde Israel intensifica a operação militar contra o Hamas. 

O Exército israelense efetuou várias operações na madrugada de quarta-feira na Cidade de Gaza, mas também no sul do território palestino, entre Rafah e Khan Yunis, informou a organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do Hamas, e administra vários hospitais.

A Defesa Civil, que inicialmente informou um balanço de 15 vítimas fatais, relatou que 40 pessoas morreram, incluindo 22 no bombardeio contra um armazém onde dezenas de pessoas estavam refugiadas, perto do mercado Firas, no leste da Cidade de Gaza. 

Questionado pela AFP sobre as acusações, o Exército israelense afirmou que estava verificando as informações.

Vários corpos, incluindo os de crianças pequenas, foram retirados dos escombros, observou um correspondente da AFP perto do mercado Firas.

Mohamed Hajjaj, que perdeu parentes, declarou à AFP que "bombardeios intensos" aconteceram durante a noite. "Chegamos e encontramos crianças e mulheres destroçadas. Uma visão de terror", disse.

Com as restrições impostas à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso ao território, a AFP não consegue verificar de maneira independente as informações divulgadas pelas partes. 

O Exército israelense advertiu na sexta-feira que atacaria com uma "força sem precedentes" a Cidade de Gaza, após a fuga de centenas de milhares de habitantes diante de uma ofensiva em larga escala, muito criticada pela comunidade internacional.

