Topo

Notícias

Israel anuncia fechamento da única saída da Cisjordânia ocupada, ampliando isolamento de palestinos

24/09/2025 09h21

As autoridades palestinas e jordanianas indicaram que Israel fechará, a partir desta quarta-feira (23), o principal ponto de passagem na fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia. Allenby é a única via internacional pela qual os moradores da margem ocidental podem transitar sem passar diretamente por território israelense. O anúncio representa um duro golpe para os palestinos da região, que já enfrentam crescentes restrições de circulação e isolamento territorial.

Com informações de Amira Souilen, correspondente da RFI em Ramallah, e AFP

Em entrevista à RFI, o trabalhador humanitário Eyad Amawi destacou o impacto imediato da medida sobre a assistência internacional: "É uma má notícia. O fechamento do posto de passagem Allenby significa que as missões de assistência médica não poderão passar. O mesmo vale para os caminhões que chegam da Jordânia em direção a Gaza e para outros transportes que não poderão passar por esse posto fronteiriço."

Amawi lembra que, com Allenby fechado, restam apenas os postos de Karam Abou Salem e Kissufim ? muitas vezes restritos ao tráfego de caminhões e sujeitos a controle militar israelense. "Ninguém sabe qual será a próxima medida punitiva que eles tomarão. Após o reconhecimento do Estado da Palestina por diversos países, inclusive a França, na Assembleia Geral da ONU, eles decidiram aumentar o grau de sofrimento", afirmou.

O fechamento ocorre poucos dias após o ataque de um caminhoneiro jordaniano que, ao transportar ajuda humanitária para Gaza, abriu fogo contra soldados israelenses no lado israelense da ponte Allenby, matando dois militares. Desde então, o Exército israelense solicitou à Jordânia a suspensão do envio de ajuda à Faixa de Gaza, já devastada por quase dois anos de guerra.

Israel não confirma oficialmente o fechamento

O governo israelense ainda não confirmou oficialmente o fechamento, mas autoridades palestinas e jordanianas afirmam que a decisão foi comunicada por canais diplomáticos. A medida afeta tanto o trânsito de pessoas quanto o de mercadorias, ampliando o isolamento da Cisjordânia, já fragmentada por postos de controle e cercas militares.

Em meio à escalada da violência e à ofensiva israelense sobre Gaza, o anúncio coincide com uma onda de reconhecimentos diplomáticos do Estado da Palestina por países como França, Espanha e Irlanda. Em Ramallah, palestinos se reuniram para celebrar o gesto, embora muitos expressem frustração com sua natureza simbólica diante da realidade no território.

"Não queremos palavras, queremos ações", disse Roula Ghaneb, professora universitária que segurava a foto de seu filho Yazan, preso há oito meses. Já Jamila Abdoul, moradora de Bir Nabala, foi direta: "A Palestina está sendo exterminada em Gaza e na Cisjordânia de várias formas. Se querem reconhecer algo, que reconheçam o genocídio que está acontecendo agora."

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Na ONU, Trump chama crise climática de "farsa" e confronta aliados

STF publica ata da condenação de Bolsonaro; acórdão sai em 60 dias

Cratera de 50 metros se abre em rua de Bangcoc e engole carro e postes

Acidente em MS: cineastas e arquiteto gravavam filme sobre cidades-esponja

Boi: México reforça controle após caso de mosca da bicheira

Tesouro dos Estados Unidos anuncia linha de financiamento de US$ 20 bilhões para o Banco Central argentino

Tufão Ragasa se aproxima do sul da China após deixar 17 mortos em Taiwan

ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula antes de encontro

Coreia do Sul e EUA veem progresso na transferência de controle militar enquanto tensões em Pyongyang aumentam

Delegada conferiu boletim horas antes de marido ser preso por morte de gari

Israel anuncia fechamento da única saída da Cisjordânia ocupada, ampliando isolamento de palestinos