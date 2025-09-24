Irrigador oral me ajudou a limpar cantinhos difíceis nos dentes; veja teste

Escovar os dentes e usar fio dental são as formas principais de higienizar os dentes. Mas, se você é daqueles que gostaria de dar um "up" nesse ritual, um outro aparelho pode ajudar na tarefa: são os irrigadores orais.

Esses aparelhos emitem pulsos de água em alta pressão que ajudam a limpar os cantos mais inacessíveis da boca. Mas como será que é usar um desses no dia a dia? Nós testamos o Clearpik Professional, da Multilaser Saúde, e contamos como foi a experiência a seguir.

O que eu gostei

Facilidade de uso. Basta conectar o aparelho na tomada, preencher o reservatório com água, encaixar um dos bicos e sair usando. Todos os possíveis comandos, como o controle de intensidade do pulso de água, bem como itens que precisam ser encaixados, como as pontas, não exigem procedimentos complexos.

O único cuidado, especialmente para quem tem dentes e gengivas mais sensíveis, é não utilizar o aparelho em potência máxima, o que pode causar incômodo.

Sensação de boca limpa. De fato, o irrigador bucal deixou uma sensação de boca mais limpa desde que passei a usá-lo. Ele conta com sete bicos, incluindo três convencionais, um limpador de língua, um voltado a quem usa aparelho ortodôntico e dois removedores de placa.

Higienização por luz UV. O Clearpik Professional possui um compartimento com luz UV para esterilizar os acessórios. É uma garantia extra de que os bicos estarão limpos e prontos para uso sempre que você for fazer a limpeza dos dentes.

Compartimento para guardar os bicos conta com luz UV para esterilizar os acessórios Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

É bem grande. A ideia mais óbvia é deixar o aparelho sobre a pia do seu banheiro, afinal ele deve ser usado sobre a cuba para que a água seja drenada. A questão é que você precisará de uma boa dose de espaço, já que o aparelho mede cerca de 18 cm de largura, 12 cm de profundidade e 22 cm de altura.

Se espaço é problema e você quer ter um irrigador oral, talvez seja interessante procurar modelos compactos, que têm tamanho similar ao de uma escova elétrica.

Espaço ocupado pelo Clearpik Professional na pia Imagem: Rodrigo Lara

Construção. O Clearpik Professional é feito de um plástico que passa a impressão de ser frágil. Durante o teste, em nenhum momento houve problemas, mas é bom ter em mente que o aparelho requer um cuidado adicional para se evitar impactos que possam causar danos.

Falta mais detalhes de uso. Ainda que o manual de instruções seja completo na explicação sobre a utilização básica do produto, faltam explicações mais detalhadas sobre como usar corretamente os bicos mais específicos do aparelho.

Irrigador não substitui fio dental e escova

Embora sejam muito eficientes, os irrigadores orais não devem ser usados como a única forma de higienizar os dentes.

Eles não substituem o fio dental, por exemplo. Sendo assim, eles são mais um acessório para o paciente na remoção do biofilme dental. Márcia Pinho, cirurgiã dentista e professora do curso de Odontologia da PUC Campinas

Pinho destaca que esses aparelhos também são bastante indicados para pacientes com quadros específicos.

A maior vantagem que eu vejo nos irrigadores são para pacientes desdentados totais, que fazem uso de prótese total fixa. Márcia Pinho

Quem usa aparelho ortodôntico também tende a se beneficiar.

"Para todos os pacientes eu indico fio dental para limpeza das áreas interproximais, regiões entre os dentes, lugar aonde a escova normal não chega. E há opções para quem acha difícil o uso do fio dental, como o varal, que é uma fio dental armado, e as escovas interdentais de silicone, ou pick dental", complementa.

O que mudou para mim?

Foram pouquíssimos os dias que não utilizei o Clearpik Professional desde a sua chegada à minha casa e, fora a adaptação inicial, não tive qualquer dificuldade para utilizá-lo.

A sensação é a de que, ao lado do fio dental e da escova, ele permitiu que eu fizesse a limpeza em áreas mais inacessíveis da boca, ajudando tanto na eliminação de restos de alimentos presos aos dentes, como na higiene geral da minha boca.

Para quem eu indico

Pessoas que se preocupam com a higiene oral e procuram formas de deixar seus dentes mais limpos. Ele também tende a ser um grande aliado para quem usa aparelho ortodôntico e próteses.

Mas lembre-se que é preciso ter um bom espaço no banheiro para acomodar o aparelho.

Outros produtos que você pode gostar

*Com informações de reportagem publicada em 03/09/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.