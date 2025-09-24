IRB(Re) tem lucro líquido de R$39,2 mi em julho

SÃO PAULO (Reuters) - O IRB(Re) teve lucro líquido de R$39,2 milhões em julho, uma alta de 16,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, conforme dados divulgados pelo ressegurador na véspera.

Os prêmios emitidos somaram R$1,22 bilhão, de R$1,37 bilhão um ano antes, enquanto os prêmios retidos passaram de R$516,1 milhões para R$445,4 milhões ano a ano.

No primeiro mês do terceiro trimestre de 2025, o índice de sinistralidade recuou a 58,1%, de 63,4% um ano antes.

O resultado de "underwriting" somou R$44,2 milhões, abaixo dos R$62,5 milhões registrados em julho de 2024.

Analistas do Citi afirmaram que a principal preocupação relacionada ao resultado foi o índice de despesas administrativas, que saltou para 14%, de 8,5% um ano antes.

"Nós esperamos que o IRB reporte um lucro líquido de R$130 milhões no terceiro trimestre, e até o momento parece estar no caminho", acrescentaram em relatório a clientes.

(Por Paula Arend Laier)