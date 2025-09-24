Topo

IPC-S avança em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de setembro

São Paulo

24/09/2025 08h34

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getulio Vargas, apresentou aceleração em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de setembro. O indicador geral subiu de 0,06% na segunda quadrissemana do mês para 0,33% na terceira.

Em Salvador, a variação passou de -0,03% para 0,31%. Em Brasília, o índice aumentou de 0,06% para 0,17%.

Belo Horizonte também registrou aumento, com a variação passando de -0,08% para 0,26%. Em Recife, a inflação acelerou de 0,07% para 0,60%.

No Rio de Janeiro, a variação passou de -0,09% para 0,20%. Porto Alegre registrou crescimento significativo, saindo de 0,11% para 0,47%. Já em São Paulo, o índice subiu de 0,14% para 0,30%.

