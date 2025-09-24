Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL
Áreas de conhecimento
No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:
- ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia);
- matemática e suas tecnologias;
- linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);
- ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).
O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.