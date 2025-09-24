Índices fecham em baixa com preocupações com "valuation"

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em baixa pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, conforme investidores realizaram lucros com os índices perto de níveis recordes, depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou preços de ações potencialmente esticados e antes de uma leitura da inflação nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,30%, para 6.637,14 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,34%, para 22.496,37 pontos. O Dow Jones caiu 0,38%, para 46.114,56 pontos.