Topo

Notícias

Ibovespa fecha quase estável com Petrobras freando realização de lucros após máximas

24/09/2025 17h12

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta quarta-feira, com o desempenho robusto das ações da Petrobras, endossadas pela alta dos preços do petróleo no exterior, contrabalançando movimentos de realização de lucros na bolsa paulista em meio a novas máximas históricas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,03%, a 146.382,08 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 146.067,12 pontos na mínima e 146.585,26 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro somava R$15,8 bilhões antes dos ajustes finais.

Na véspera, o Ibovespa fechou em 146.424,94 pontos, tendo alcançado 147.178,47 pontos no melhor momento, novos topos históricos.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Time de refugiadas afegãs competirá em torneio amistoso promovido pela Fifa

Haddad: MP da renegociação de dívidas permite atender 1 mil municípios

Lula torce por boa relação com Trump e diz que há muitos interesses em comum

Por que o Barcelona segue sem poder jogar no renovado Camp Nou?

Trump acusa "esquerda radical" de incitar à violência contra polícia migratória

Ex-PM é condenada a 24 anos de prisão por matar irmã a tiros no RJ

Haddad: se valor da MP de renegociação for insuficiente, volta-se à mesa

Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"

'Pagodeiro do PCC' é condenado a 32 anos por liderar fraudes em licitações

Líder do PT diz que texto em debate na Câmara pode reduzir pena de Bolsonaro em 11 anos

Preços do petróleo voltam a subir devido a novas pressões sobre a Rússia