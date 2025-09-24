Ibovespa fecha quase estável com Petrobras freando realização de lucros após máximas

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta quarta-feira, com o desempenho robusto das ações da Petrobras, endossadas pela alta dos preços do petróleo no exterior, contrabalançando movimentos de realização de lucros na bolsa paulista em meio a novas máximas históricas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,03%, a 146.382,08 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 146.067,12 pontos na mínima e 146.585,26 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro somava R$15,8 bilhões antes dos ajustes finais.

Na véspera, o Ibovespa fechou em 146.424,94 pontos, tendo alcançado 147.178,47 pontos no melhor momento, novos topos históricos.

(Por Paula Arend Laier)