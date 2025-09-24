Ibama aprova resultado de simulado da Petrobras na Foz do Amazonas; pede ajustes

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O órgão ambiental federal Ibama aprovou o teste de resposta a emergências realizado pela Petrobras na Bacia da Foz do Amazonas, mas também solicitou ajustes antes de conceder à petroleira uma licença para perfurar na região, mostraram documentos vistos pela Reuters.

O teste, realizado em agosto, é considerado pela Petrobras como o último passo antes que o Ibama decida se concederá a licença de perfuração, em águas profundas do Amapá, buscada há anos pela empresa.

Por meio dele, a companhia precisava mostrar sua capacidade de lidar com um eventual acidente com vazamento na região, considerada sensível ambientalmente.

"Comunico à Petrobras que APO realizada foi considerada aprovada pelo Ibama, devendo a operadora apresentar os ajustes requeridos pelo Ibama, para finalização do processo de elaboração da licença de operação para a atividade proposta", disse parecer técnico do Ibama.

O Ibama considerou, em seu parecer técnico, a robustez da estrutura apresentada, bem como o caráter inédito da atividade executada, "marcada por desafios logísticos relevantes, pela dimensão da estrutura acionada e pela amplitude das vertentes de análise".

Além disso, destacou em sua conclusão que "um novo exercício de fauna deverá ser executado, sem prejuízo da continuidade do processo de licenciamento em curso".

Procurados, Petrobras e Ibama não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O setor petrolífero acredita que há um potencial significativo para a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás na Foz do Amazonas, com base em grandes descobertas em regiões geologicamente semelhantes no Suriname e na Guiana.

Entretanto, há resistência por parte de segmentos da sociedade e do próprio governo, devido aos riscos socioambientais associados à exploração.

O Ibama já havia negado uma licença para a Petrobras em 2023, mas retomou o processo após um pedido de reconsideração da companhia, que veio com mudanças em seu planejamento exploratório.

