Homem é suspeito de estuprar e matar mulheres grávidas e vulneráveis em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso investiga um homem suspeito de ser um abusador em série de "mulheres grávidas e vulneráveis", além de assassinar algumas de suas vitimas.

O que aconteceu

O suspeito, identificado como Reyvan da Silva Coelho, 30, está preso desde 29 de agosto. Na ocasião, ele foi detido por estuprar e matar Solange Aparecido Sobrinho, em julho deste ano, dentro da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso). A vítima tinha diagnóstico de esquizofrenia.

Reyvan foi indiciado ontem por esse crime. A PCMT afirmou que ficou comprovado por meio de exame de DNA ser ele o autor do crime que tirou a vida de Solange.

Polícia afirma que as provas contra o suspeito são "irrefutáveis". "Exame de DNA concluiu pela compatibilidade inequívoca entre o perfil genético de Reyvan da Silva Carvalho e o material coletado no corpo da vítima, constituindo prova irrefutável do estupro. O mesmo exame constatou que o DNA de Reyvan foi encontrado em cigarro recolhido no local do crime, vinculando-o diretamente à cena", afirma o inquérito assinado pelo delegado Bruno Abreu e enviado ao Ministério Público estadual.

Suspeito também foi visto nas câmeras de segurança da universidade no dia e horário do crime. De acordo com a polícia, Reyvan admitiu ter mantido relações sexuais com Solange, mas alegou que teria sido consensual, e negou ter matado a vítima.

Para a polícia, a versão apresentada pelo suspeito é falsa. "Essa versão é cabalmente desmentida pelas provas. O DNA no corpo e no cigarro no local vinculam o investigado diretamente à cena do crime", ressalta o inquérito policial.

"Abusador em série"

No mesmo inquérito, a polícia também suscitou a possibilidade de Reyvan ser um abusador em série. De acordo com a investigação, laudos periciais e depoimentos colhidos "comprovam que o investigado abusava sexualmente de mulheres em situação de vulnerabilidade, entre elas prostitutas, portadoras de transtornos mentais e gestantes, submetendo-as à conjugação carnal mediante violência".

Polícia destacou a periculosidade dele e pediu para manter sua prisão. "O indiciado encontra-se preso temporariamente por ordem judicial, em razão de investigações que apuram a prática de estupros seguidos de homicídios em desfavor de mulheres em situação de vulnerabilidade".

A gravidade concreta dos delitos, praticados de forma reiterada contra vítima em especial estado de vulnerabilidade, evidencia periculosidade acentuada do agente, revelando risco concreto de reiteração criminosa caso seja colocado em liberdade.

Pelo menos mais três vítimas

Além de Solange, Reyvan é suspeito de estuprar pelo menos outras três mulheres e matar uma delas. Os supostos crimes ocorreram em 2020, quando ele abusou e matou uma mulher de 39 anos; em 2021 ele teria abusado outra vítima e, em 2022, estuprou mais uma mulher. A polícia aponta ele como o autor desses crimes após a análise do perfil genético.

Reyvan tem histórico de estupros cometidos desde 2016. Ainda segundo a polícia, ele agia sozinho, escolhia vítimas indefesas e vulneráveis, e usava uma faca para ameaçá-las.

O suspeito segue preso no sistema penitenciário de Mato Grosso. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.