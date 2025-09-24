Topo

Homem detido no Reino Unido por ciberataque contra aeroportos europeus

24/09/2025 07h54

Um homem de quase 40 anos foi detido no Reino Unido após o ciberataque que provocou um cenário de caos no fim de semana passado em vários aeroportos europeus, anunciou nesta quarta-feira (24) a polícia britânica. 

O homem, detido no sul da Inglaterra, foi libertado após o pagamento de fiança, informou a Agência Britânica de Combate ao Crime (NCA) em um comunicado. 

Ele é suspeito de infringir a lei britânica sobre informática e cibercrimes.

"Embora a detenção seja um passo positivo, a investigação sobre o incidente apenas começou e prossegue", enfatizou Paul Foster, diretor da unidade nacional de combate ao cibercrime da NCA, citado no comunicado.

Os distúrbios nos aeroportos começaram na manhã de sábado, após um ciberataque que afetou um programa de check-in de passageiros e bagagens, fornecido pela empresa Collins Aerospace.

Os viajantes precisaram esperar por muitas horas para concluir o procedimento. Muitos voos foram atrasados ou cancelados, em particular na Bélgica.

O ataque foi executado com um software malicioso, ou "ransomware", informou na segunda-feira a Agência de Cibersegurança da União Europeia (ENISA).

Alguns distúrbios persistiam na quarta-feira, apesar de um avanço geral na situação.

Em Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, "a maioria dos voos sai com normalidade", indica o site do terminal londrino, mas que recomenda aos passageiros verificar o status de seu voo antes de viajar.

Também foram registrados distúrbios de "impacto limitado" no aeroporto de Bruxelas.

